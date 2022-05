Aujourd’hui, c’est le jour de la Victoire en Russie. Mais qu’est-ce que Poutine entend par victoire?

Malgré les grands discours et les célébrations grandiloquentes, la Russie n’a pas grand-chose à fêter en ce jour de la Victoire. La guerre en Ukraine s’éternise sans grands succès martiaux. À quoi pourrait ressembler la victoire de Vladimir Poutine ?

Si le régime avait prévu de déclarer la victoire finale sur l’Ukraine le 9 mai – jour férié qui célèbre la victoire de l’Union soviétique sur l’Allemagne nazie – ce projet semble avoir échoué lamentablement.

Objectifs vagues

Il est clair que si la Russie met fin à la guerre avec l’Ukraine, elle déclarera également la victoire, ce qui soulève la question de ce qui peut être considéré comme une victoire. L’une des grandes difficultés pour établir ce constat est que l’on ne sait toujours pas pourquoi la Russie a déclenché cette guerre. Le régime lui-même ne semble pas encore avoir décidé de ses objectifs. Lorsque Poutine a annoncé le début de la « spetsoperatsija » le 24 février, l’objectif officiel était appelé « dénazification et démilitarisation » de l’Ukraine. Lors d’un entretien avec le président français Macron le 28 février, Poutine a également mentionné la reconnaissance de la Crimée et « le statut neutre de l’Ukraine ». À la fin du mois de mars, lorsqu’il est devenu tout aussi évident que l’invasion ne se passait pas bien, Poutine a déclaré que les objectifs de la Russie étaient pour l’instant atteints et que la Russie se concentrerait désormais sur ce qu’il a appelé « la libération du Donbass ».

Le problème des termes comme « démilitarisation » et « dénazification », c’est qu’ils sont formulés de manière vague. Ce flou est délibéré : il donne à la Russie la flexibilité de déterminer la durée, les cibles et les lieux des combats en fonction de ses propres intérêts. Le terme « démilitarisation » est peut-être encore concevable. Dans son discours du 24 février, Poutine a indiqué que les soldats ukrainiens devaient déposer leurs armes et rentrer chez eux. « La responsabilité de toute effusion de sang incombera entièrement au régime ukrainien actuel », a déclaré le président russe. En ce sens, la démilitarisation semble indiquer que la Russie veut éliminer l’armée ukrainienne, ou du moins l’affaiblir au point qu’elle ne soit plus en mesure de fonctionner de manière autonome.

Le terme « dénazification » est peut-être encore plus problématique. L’Ukraine est un pays dont le président est juif. Il n’y a pas de symboles nazis dans l’espace public, pas de lois raciales, pas de camps de concentration, et les partis d’extrême droite n’y obtiennent pratiquement jamais de voix. En théorie, cela semble donc un objectif facile à atteindre : pas de nazis, pas de problème. Cependant, le régime russe a une définition très large du nazisme. Dans un certain sens, « nazi » en Russie signifie « anti-russe ». Dans la perception historique russe, on accorde relativement peu d’attention à l’idéologie nazie ou à l’Holocauste, et l’Allemagne nazie est principalement accusée d’avoir attaqué l’Union soviétique (et donc la Russie). Même la Suède et la Finlande, qui, à la suite de la guerre, envisagent de rejoindre l’OTAN, ont été qualifiées de « nazies » par la télévision d’État russe ces derniers jours. Selon cette définition, tout Ukrainien en faveur du maintien de l’Ukraine en tant qu’État indépendant est un nazi. Et les nazis, selon la vox populi, sont là pour être abattus. En proposant la « dénazification » comme objectif de l’invasion, le régime russe donne en fait à l’armée l’autorisation de commettre des crimes de guerre.

‘ »Neutralité »

Le fait que la Russie semble changer ses objectifs plus rapidement que le soldat russe moyen ne change de slip rend difficile l’évaluation de la manière dont la guerre peut être terminée. Il est clair que les objectifs initiaux ne seront pas atteints. Les premières tentatives pour éliminer le gouvernement ukrainien n’ont rien donné. L’Ukraine continuera d’exister en tant qu’État indépendant après cette guerre. Il semble peu probable que la Russie accroisse son influence sur la politique étrangère ukrainienne après la guerre. Même si la Russie décide d’annexer les Républiques populaires autoproclamées, dans les années (et décennies) à venir, elle sera confrontée à une Ukraine où les positions pro-russes sont considérées comme un suicide politique. En politique internationale, il n’est pas facile d’amener des soi-disant alliés à faire ce que l’on souhaite. C’est encore plus difficile avec des ennemis réels.

Une demande russe très discutée est celle de la neutralité ukrainienne. À première vue, cette exigence ne semble pas déraisonnable – après tout, la Suisse est également neutre – mais elle est profondément problématique. Dans l’interprétation russe, la neutralité va plus loin que le renoncement à l’adhésion à l’OTAN. Cela signifie que l’Ukraine – du point de vue du Belarus – doit coordonner pleinement sa politique étrangère avec la Russie. Et le régime russe actuel considère également les aspirations démocratiques comme une menace potentielle. Si une Ukraine démocratique parvenait un jour à devenir un État fonctionnant normalement, elle provoquerait une véritable crise d’identité en Russie. Même si l’Ukraine est prête à renoncer à son adhésion à l’OTAN – comme l’a indiqué Zelensky en mars – les autres conséquences semblent inacceptables. Il reste à voir si la Russie acceptera un arrangement de sécurité différent pour l’Ukraine.

Etonnamment, la récente prise de position de Zelensky semble laisser l’ouverture à un déplacement des frontières. Après que le gouvernement britannique, entre autres, a insisté pour expulser la Russie dans son intégralité de l’Ukraine, Zelensky a déclaré, lors d’une interview avec le groupe de réflexion britannique Chatham House, qu’il s’intéresse principalement aux frontières d’avant l’invasion. En déclarant qu’il serait inacceptable pour la Russie de conserver un territoire récemment conquis, Zelensky semble suggérer que les soi-disant Républiques populaires et la Crimée pourraient faire l’objet de discussions. Au sein du Kremlin, l’idée d’ajouter les Républiques populaires de Lougansk et de Donetsk au territoire russe par référendum circule depuis un certain temps. La question est de savoir si ce serait vraiment une victoire. La Russie n’attend pas nécessairement le Donbass. À l’origine, la Russie espérait réintégrer les Républiques populaires en Ukraine comme une sorte de cheval de Troie. La guerre a définitivement contrecarré ces tentatives.

Il semble également probable que la Russie tentera d’annexer certains des territoires conquis. Lors d’une visite à Kherson, récemment conquise, Andrei Turchak, secrétaire général du parti Russie Unie de Poutine, a annoncé que la Russie resterait à Kherson « pour toujours ». Pourtant, il ne semble pas évident que ce « pont terrestre », qui relierait également la Crimée à la Russie sur le plan territorial, sera construit. Contrairement aux Républiques populaires de Donetsk et de Lougansk, où les rebelles soutenus par la Russie se sont détachés de Kiev avec l’appui de l’armée russe, dans des régions comme Kherson et Marioupol, cela ne s’est produit qu’après une bataille dans laquelle la Russie était ouvertement l’agresseur. Reste à savoir si la sympathie que de nombreux Ukrainiens de l’Est éprouvaient encore pour la Russie en 2014 restera intacte.

Poutine gagne toujours

En fin de compte, cela revient à la question suivante : les ambitions de la Russie sont-elles limitées par les idées ou par les moyens ? Poutine a-t-il une ambition (sournoise) bien définie, ou va-t-il continuer jusqu’au naufrage irrévocable du navire? Suffit-il de contrôler l’Ukraine, qui s’est révélée être une « anti-Russie » meurtrie, ou Moscou a-t-il vraiment l’ambition de restaurer l’empire russe ? Croyons-nous que le régime russe actuel ne peut être ramené à la raison qu’à coup de cravache, et l’affaiblissement de l’armée russe fait-il vraiment preuve de perspicacité stratégique ? Ou Poutine est-il encore capable d’une certaine forme de pragmatisme ?

Même si ce pragmatisme est toujours là quelque part, on peut se demander s’il nous croirait. Pourquoi se fierait-il à une signature de ce qu’il a appelé au début de l’invasion « l’Empire du mensonge » ? Se contentera-t-il de la promesse de Zelensky de ne pas chercher à adhérer à l’OTAN (et de réécrire la constitution ukrainienne à cette fin), ou supposera-t-il que cela aussi n’est qu’une tactique de diversion pour un énième complot occidental perfide ?

Parmi certains universitaires et activistes, il y a l’idée que l’Occident devrait « donner quelque chose à Poutine ». Qu’on devrait lui offrir une « sortie gracieuse ». Après tout, tant que l’armée russe subit surtout de lourdes défaites, selon le raisonnement, il perd la face auprès de son peuple et n’a d’autre choix que de poursuivre la guerre. Cette préoccupation pour les intérêts de relations publiques du président russe n’est pas seulement étonnante, elle est carrément inutile. La machine de propagande russe est capable de présenter même les plus grandes bévues comme des succès retentissants. D’après la télévision d’État, l’armée russe n’a pas subi de défaite cuisante autour de Kiev. Aucun convoi se déplaçant sur des kilomètres en direction de Kiev ne s’est écrasé, les fosses communes de Boutcha ont été mises en scène et la Russie ne bombarde que des cibles militaires. Les Russes sont réconfortés par la pensée que si l’Armageddon nucléaire éclate et que la plus grande partie de la population mondiale meurt sous les champignons atomiques, au moins les Russes iront au paradis. Si la Russie décide un jour d’abandonner son « opération militaire spéciale », cela sera présenté comme une victoire. Et beaucoup de Russes adhéreront à ce discours.

En fin de compte, c’est le régime qui, en juin 2021, a décrété qu’en Russie les vins de champagne ne pouvaient plus être appelés « shampanskoye ». Le nom Shampanskoye – un vin mousseux russe très doux qui a le goût d’un cava bon marché auquel on aurait ajouté une dose de grenadine – est, selon la Russie, réservé aux vins produits en Russie, comme si le terme « shampanskoye » ne dérivait pas du nom champagne. Dans les supermarchés russes, les vins de champagne français portent désormais – ô horreur pour tout Français bien-pensant – la mention « vin mousseux » sur l’étiquette. Au-delà des couleurs et des saveurs, cet épisode donne au moins l’impression que le régime est convaincu qu’il peut faire croire n’importe quoi au Russe moyen.

Il a probablement raison. Beaucoup de Russes semblent croire depuis le début de cette guerre qu’un génocide se déroule dans l’est de l’Ukraine depuis huit ans, même s’ils n’en ont jamais entendu parler pendant ces huit années. De même, de nombreux Russes pourraient bientôt croire que Marioupol et Kherson ont toujours été russes, et que – gloire à la patrie – ils retournent à leur nation légitime. En temps de guerre, la mémoire est encore plus courte que d’habitude.