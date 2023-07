Élections 2024: voici quand et où voter

En juin 2024, les citoyens belges se rendront aux urnes pour élire leurs représentants au fédéral, à la région et à l’Europe. Quand, où et à quelle heure faut-il voter ?

Les prochaines élections fédérales, régionales et européennes auront lieu le 9 juin 2024. Pour cela, les citoyens belges de plus de 18 ans sont invités à se rendre aux urnes dans le bureau indiqué sur leur convocation (généralement, le plus proche du domicile). Celui-ci ouvre dès 8h du matin.

Quant à l’heure de fermeture, cela dépend du type de support pour le vote, d’après Pierre Baudewyns, professeur de sciences politiques à l’UCLouvain. « Si le vote se fait sur papier, le bureau fermera vers midi. S’il se fait électroniquement, il est possible de remplir le bulletin jusque 14 ou 15h. » Les informations pratiques précises devraient être disponibles à partir de janvier.

Le type de vote dépend de la zone géographique : en Wallonie, tout se fait exclusivement sur papier. Par contre, en Flandre, dans la communauté germanophone et dans les 19 communes bruxelloises, il se fait électroniquement.

Pourquoi vote-t-on au mois de juin ?

Les élections législatives ont souvent lieu durant les mois de mai ou de juin. « Si on regarde le calendrier parlementaire, on peut voir que les budgets, qui sont pensés par années civiles, sont votés en octobre ou en novembre de l’année qui précède. Donc le budget 2025 devra être voté en octobre ou en novembre 2024. Rétroactivement, sachant que la plupart des gouvernements sont en vacances parlementaires du 21 juillet jusqu’au 21 septembre, voire début octobre, c’est pour cette raison qu’il est préférable d’organiser les élections fédérales avant les vacances parlementaires. Sinon, le calendrier serait trop serré. D’autant plus qu’en juillet et en août, de nombreux Belges sont en vacances », développe Pierre Baudewyns.

Lire aussi | 12 raisons pour lesquelles la Belgique est un Etat fédéral bien original

Pourquoi regrouper les scrutins au fédéral, à la région et à l’Europe le même jour ? « En Belgique, nous avons pris la date des élections européennes pour organiser les deux autres niveaux de pouvoir, le fédéral et le régional, afin d’éviter que l’on sorte d’une campagne électorale pour directement en entamer une autre« , ajoute Pierre Vercauteren, politologue et professeur de sciences politiques à l’UCLouvain. Un choix pragmatique, donc.

Après les élections fédérales, régionales et européennes le 9 juin 2024, se tiendront les élections communales en octobre. Un calendrier important pour les partis, « puisqu’ils vont être en campagne électorale du mois de mars au mois d’octobre« , pointe Pierre Baudewyns.