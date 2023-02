Annelies Verlinden: « Nous devons passer de 184 à 40 zones de police »

La ministre de l’Intérieur Annelies Verlinden (CD&V) explique sa vision future de la police locale. « Pourquoi pas de commissariats dans les centres commerciaux ? », se demande-t-elle.

« Je ne prêche pas la révolution, mais une actualisation. » Annelies Verlinden (CD&V) décrit ses projets de sa manière caractéristique, pragmatique. Mais derrière cette sobriété se cache une vision d’avenir pour la police locale qui est assez radicale. La ministre de l’Intérieur veut réduire le nombre de zones de police. Sur les 184 qui existent aujourd’hui – 106 en Flandre, 72 en Wallonie, 6 à Bruxelles – 40 devraient idéalement subsister d’ici 2030, soit plus de quatre fois moins. « Un pas évident vers une force de police plus efficace ».

Pourquoi limiter le nombre de zones de police?

Annelies Verlinden: Ce n’est pas le nombre actuel qui me dérange, mais la taille limitée de certaines zones. Des experts tels que le criminologue Jelle Janssens (Université de Gand) ont étudié l’échelle optimale. Cela montre que nous devrions nous orienter vers des zones d’au moins 500 policiers opérationnels. Aujourd’hui, seules huit zones de police atteignent ce chiffre : celles d’Anvers, de Gand, de Liège, de Charleroi et quatre zones de Bruxelles.

Quel est le problème d’une petite zone?

La question est de savoir si elles sont encore équipées pour faire face aux nouveaux problèmes, qui ont souvent une dimension transfrontalière. Pensez au trafic de drogue, à la cybercriminalité et à la traite des êtres humains. Cependant, il est plus évident de traiter les spécialisations dans, par exemple, la violence intrafamiliale ou les délits de mœurs à plus grande échelle. Ces dernières nécessitent une approche différente de celle du vol de bicyclette. L’époque d’un policier qui fait tout est révolue.

Il est surprenant que l’idée vienne de vous, puisque votre parti fournit un nombre élevé de bourgmestres. Plus la zone de police est grande, plus le pouvoir du bourgmestre est réduit.

Au sein du conseil de police, il y aura toujours de la place pour les représentants locaux. J’ai assisté à plusieurs réceptions de Nouvel An de directions CD&V. Tout le monde se rend compte qu’il faut plus de spécialisation et une échelle suffisante. Pensez également au recrutement de nouveaux agents de police, qui peut désormais être effectué par les zones de police individuelles. Nous ne pouvons pas attendre d’une zone de 50 personnes qu’elle se charge du recrutement des nouveaux arrivants.

Dans les petites villes, le mécontentement grandit lorsque, par exemple, le distributeur automatique de billets du quartier disparaît. Ces mêmes citoyens devront-ils bientôt se rendre à trois villages de distance pour signaler un cas de piratage informatique ?

Votre exemple illustre exactement ce dont je veux parler. Aujourd’hui, il se peut qu’il n’y ait pas du tout de composante cybernétique dans la zone de police locale, avec toutes les conséquences que cela entraîne pour les victimes. Nous entendons parfois des plaintes de personnes qui ne bénéficient pas d’aide appropriée dans un commissariat, comme les victimes de violences sexuelles. Non pas par mauvaise volonté, mais en raison d’une pénurie de personnel spécialisé. Ecoutez, je suis aussi contre le gigantisme. Je ne veux pas d’une grande catacombe où l’on travaille à cinq cents. Les commissariats de district continueront d’être nécessaires, et l’inspecteur de district reste également une priorité. Ils sont les yeux et les oreilles sur le terrain et peuvent parfois détecter plus tôt les signes avant-coureurs de la délinquance juvénile, de la violence domestique ou même du terrorisme. Une vieille dame à qui on a volé son sac à main doit obtenir de l’aide rapidement et près de chez elle. Même les petits commissariats dans les centres commerciaux sont une option. Ou une déclaration numérique auprès d’un inspecteur.

Que voulez-vous dire par là ?

Dans la zone de police de Carma, dans le Limbourg, les gens peuvent déposer des rapports à différents endroits via des écrans connectés à un véritable inspecteur. Si nécessaire, la patrouille vient sur place. En partie grâce à de telles initiatives créatives, nous pouvons créer des points de contact supplémentaires proches des gens.

Cette proposition a tout d’une économie, non ?

Il ne s’agit pas d’un exercice de réduction des coûts, bien au contraire. Grâce à des économies d’échelle et à des dépenses plus efficaces, nous serons en mesure de faire plus avec le même budget. Nous serons également en mesure de mieux protéger les données sensibles de la police dans les grands systèmes. Cela devrait permettre d’éviter des piratages comme celui qui a eu lieu dans la zone de police de Zwijndrecht en novembre.

Avez-vous déjà dessiné les nouvelles zones de police flamandes ?

Ce n’est pas comme ça que ça marche. Je ne vais pas imposer le format comme une belle-mère venue d’en haut. La collaboration se crée le mieux de manière spontanée.

C’est une lecture positive du volontariat, mais trop souvent les gens tergiversent jusqu’à ce qu’il n’y ait plus d’autre moyen. Il suffit de regarder les fusions de communes volontaires.

A terme, on peut certainement penser à des motivations, plus spécifiquement en termes de financement. Notre objectif est de donner aux citoyens un service performant, et nous savons qu’une telle chose est moins réussie dans les petites zones. Nous pourrions donc ajuster nos subventions fédérales en conséquence à l’avenir. Mais à court terme, je pense qu’il y aura assez de bourgmestres et de chefs de police pour se tendre la main.

Mais où se situera le pouvoir ? Aujourd’hui, il est souvent clairement divisé entre le bourgmestre et le chef de la police. Dans une grande zone, ce dernier tirera la couverture à lui.

Je ne pense pas en termes de pouvoir, je m’intéresse à l’impact de la police. Je ne veux pas d’un super-héros aux pouvoirs de Mega Mindy à la tête d’un corps de police. Il s’agit de fournir un bon service et de renforcer la sécurité. C’est tout.

La police est confrontée à des difficultés de recrutement depuis des années. Celui-ci devrait-il être une priorité ?

Avec plus de 1 600 nouveaux inspecteurs par an, nous atteignons déjà nos objectifs, mais c’est effectivement pénible, d’autant plus que l’on recherche aussi des personnes pour la Défense, entre autres. C’est pourquoi je vais bientôt lancer un projet pilote visant à réformer la formation des policiers. La formation actuelle de 12 mois est trop courte. Elle devrait être plus conforme à l’enseignement ordinaire. Il est donc évident que les écoles de police et les écoles supérieures collaborent. Pourquoi les policiers ne pourraient-ils pas suivre des cours dans des directions telles que le travail social ou la psychologie ? Cela rendra également leur diplôme plus intéressant pour la suite de leur carrière.

Malheureusement, vous faites partie du nombre croissant de politiciens qui font l’objet d’une surveillance policière. En tant qu’ancienne avocate, ne pensez-vous pas alors: dans quel pétrin me suis-je fourrée ?

Ils prennent bien soin de moi, mais ça ne devrait pas faire partie du travail. Nous assistons à un durcissement de la société. Pensez aussi à notre bien-être mental. Dans de nombreux incidents récents, qu’il s’agisse de menaces ou d’agressions à l’arme blanche, la santé mentale des personnes est en cause. Nous devons nous attaquer à la racine du problème, car la police n’intervient que lors d’incidents. Mais nous ne devons pas non plus être naïfs. Presque tous mes collègues ministres des Affaires étrangères ont ce genre de surveillance. Peut-être qu’en Belgique nous avons été confrontés au problème un peu plus tard.

Il y a un sentiment de rien ne va plus autour du gouvernement Vivaldi. Les observateurs craignent qu’il se traîne jusqu’aux élections de 2024.

En lisant les journaux, j’ai parfois l’impression que Vivaldi ne peut pas réussir. Avec le coronavirus et la guerre en Ukraine, ce gouvernement a pas mal de crises derrière lui. Ce n’est pas une excuse pour ne pas penser à long terme, mais vous ne pouvez pas simplement oublier cet élément. Pour illustrer mon propos : durant un an et demi, j’ai dû écrire des résolutions sur le coronavirus. C’est précisément pourquoi je pense que cette vision de l’avenir de la police est si importante. Je veux repousser le mode d’élection devant moi le plus longtemps possible. Le monde ne tient pas compte de notre rythme électoral.

Dites ça au président du PS Paul Magnette, déjà candidat Premier ministre.

Je ne laisserai pas influencer ma force de travail par les idées lancées par certains. J’irai aussi loin que possible, jusqu’à la fin de ce mandat.

Certes, vous évitez les chamailleries, mais les électeurs savent-ils ce que vous défendez ? Ce n’est peut-être pas le meilleur exemple, mais nous savons ce que représente Georges-Louis Bouchez (MR).

(subtilement) Sa position change aussi, vous savez.

Votre président, Sammy Mahdi, communique également de manière plus tranchante, et ne recule pas devant la confrontation avec les partenaires gouvernementaux. Vous ne restez pas trop en retrait?

Qu’est-ce que je devrais crier ?

Vous devez tout de même vous distinguer dans un gouvernement de sept partis ?

Chacun son style, mais mon bilan personnel sera fait à la fin de la législature. Ce n’est pas en fanfaronnant qu’on fait la différence. Oui, je dois aussi parfois me mordre la langue, mais à chaque fois je me pose la question : qu’est-ce que ma réaction intuitive apporte au débat ? Le spectacle peut faire vendre des journaux, mais on ne construit pas une société avec le nombre de likes sur Twitter.