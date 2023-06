22.000 euros de bonus pension pour une retraite anticipée? Tout savoir en 7 questions

La ministre des Pensions Karine Lalieux (PS) veut donner 22.650€ à chaque travailleur qui prolongerait sa carrière de 3 ans au-delà de la pension anticipée. Selon la socialiste, ce nouveau bonus pension permettrait d’économiser de l’argent et d’augmenter le taux d’emploi en Belgique. Analyse avec les économistes Jean Hindriks (UCLouvain) et Philippe Ledent (ING).

La réforme des pensions est ressortie une énième fois du frigo de la Vivaldi. La ministre des Pensions Karine Lalieux (PS) remet son projet sur la table des négociations, où elle espère que les sept convives gouvernementaux viendront s’asseoir pour discuter du nouveau bonus pension. « Ce ne sera pas la réforme de la droite. Ce sera une réforme équilibrée dans le cadre d’un compromis à sept partis », a affirmé la ministre sur les ondes de La Première.

Karine Lalieux pense avoir trouvé la mesure qui pourrait satisfaire l’ensemble des partenaires de la majorité. Un bonus pension de 22.650€ pour les personnes qui décideraient de travailler 3 ans au-delà de leur pension anticipée. En juillet 2022, la première mouture de la réforme prévoyait un bonus de 2€ brut par jour supplémentaire presté. « A la place, explique la ministre des Pensions, on propose d’offrir à tous les travailleurs un montant net (7.550€ par année supplémentaire prestée, NDLR) sous forme de capital. Cela coûte moins cher à l’Etat et permet aux citoyens qui souhaitent travailler plus longtemps de savoir plus facilement ce qu’ils gagneront ».

1. Un bonus pension pas assez généreux ?

L’économiste Jean Hindriks (UCLouvain) estime que 22.650€ ne constituent pas un montant suffisant pour inciter à travailler après la retraite anticipée. Les travailleurs perdraient de l’argent, comparé au premier bonus de 2€ brut par jour proposé par la ministre. « Au lieu de recevoir une rente de 1400€ chaque année de ses 62 ans à ses 82 ans (28.000€ au total), on propose aux gens de recevoir 22.000€ à leurs 65 ans. Non seulement vous recevez moins, mais en plus il faut faire attention à ne pas les dépenser trop vite ». Philippe Ledent (ING) attire tout de même l’attention sur un point positif. « Les gens savent visualiser ce qu’ils gagneront si jamais ils décident de continuer à travailler. »

2. Le nouveau bonus pension: 22.000€, que vous soyez ouvrier ou chef d’entreprise

Ce bonus forfaitaire proposé par la ministre s’inscrit dans l’esprit de la réforme : harmoniser les 3 régimes de pension (indépendants, salariés et fonctionnaires). Éboueurs, ouvriers, cadres d’entreprises, enseignants… Tous auraient droit à cette enveloppe de 22.650€ s’ils travaillent entre 62 ans et 65 ans, au lieu de prendre leur retraite anticipée. Une mesure qui favorise la justice sociale, pense Karine Lalieux. « On sait que l’espérance de vie de ceux qui ont un métier pénible est plus faible. Ils ont un salaire bas et partent plus tôt à la pension, ce que nous voulons éviter. En plus, la pension qu’ils touchent à la fin de leur carrière permet à peine de subvenir à leurs besoins ».

3. Plus de justice sociale

Les deux économistes confirment que le nouveau bonus pension peut permettre de corriger deux types d’inégalités. À commencer par les revenus. « Ce montant forfaitaire n’a pas la même valeur, selon que vous êtes un ouvrier ou un chef d’entreprise », reconnait Philippe Ledent. L’incitant à ne pas prendre sa pension anticipée serait plus important pour les travailleurs à bas salaires. « Après, à chacun de choisir entre les loisirs de la pension et l’argent supplémentaire gagné par le travail », analyse l’économiste. Ensuite, le bonus pension proposé par Karine Lalieux permettrait de réajuster une autre différence entre les bas salaires et les hauts salaires. « On sait que le revenu et l’espérance de vie sont liés, explique Jean Hindriks. Plus vous avez d’argent, plus vous vivez longtemps, et inversement ». Donner un capital net à tous les travailleurs après leurs 3 années supplémentaires prestées permettrait donc aux personnes à bas revenu de ne pas perdre une partie de ce bonus pension, si elles venaient à décéder plus tôt que les personnes à haut revenu.

4. Une mesure efficace pour augmenter l’emploi ?

Le refrain est connu : l’un des objectifs de la Vivaldi reste 80% de taux d’emploi national à l’horizon 2030. Selon la ministre des Pensions, qui prend l’Espagne comme exemple, le bonus financier qu’elle propose inciterait les gens à travailler plus longtemps. Une analyse que ne partage pas Jean Hindriks. « Le bonus pension ne favorisera pas l’emploi. Le système de pension actuel incite les travailleurs à partir tôt à la retraite, et dans le même temps on instaure des mesures pour retarder le départ à la retraite ». Et l’économiste de citer un rapport du Conseil Central de l’Economie. « La Belgique est le pays d’Europe où travailler après 62 ans est le moins avantageux ». Quant à l’Espagne, Jean Hindriks précise que, sur la péninsule ibérique, le bonus pension ne concerne que la pension légale, et pas la pension anticipée. Philippe Ledent reste aussi prudent quant à l’efficacité de la mesure pour l’emploi. « Le montant du bonus n’est peut-être pas suffisant pour certains métiers pénibles. Il faudrait l’augmenter pour compenser l’épuisement de ces travailleurs, qui partent tôt à la pensions ».

5. Dans les clous budgétaires fixés par la Commission européenne ?

L’été dernier, la Commission européenne avait jugé la réforme des pensions belge trop coûteuse que pour octroyer les fonds du Plan de relance. Aujourd’hui, Karine Lalieux assure que sa réforme est neutre budgétairement, avec l’instauration de ce nouveau bonus pension dans le reste du projet. « D’ici 2070, la réforme des pensions permettrait d’économiser 0,2% du PIB », déclare la ministre des Pensions. La socialiste précise que sa nouvelle mouture a été approuvée par le Bureau fédéral du Plan. Insensé, selon l’économiste Jean Hindriks. « La ministre dit que le bonus va permettre d’économiser 300 millions d’euros, alors que le Bureau fédéral du Plan n’a émis aucune évaluation sur la question. Peut-être a-t-elle obtenu leur accord, mais tout cela manque de clarté ».

6. En réalité, ce bonus pension pourrait bien désavantager les femmes

L’un des objectifs avoués de la réforme des pensions de Karine Lalieux est de corriger les inégalités hommes-femmes. D’après Jean Hindriks, l’instauration de ce nouveau bonus pension pourrait manquer sa cible. « Les femmes vivent en moyenne plus longtemps que les hommes. Donc, ce bonus pension octroyé en une fois est désavantageux pour elles qui devront subvenir plus longtemps à leurs besoins ». D’autant que 80% des pensions de survie souscrites en Belgique le sont par des femmes, toujours selon l’économiste.

7. Le nouveau bonus pension, une mesure qui fait consensus ?

Karine Lalieux assure qu’elle a fait des efforts pour satisfaire ses partenaires de majorité. Sa réforme est neutre budgétairement, comme demandé par les partis de droite. « Et je rappelle que le bonus pension fait partie de l’accord de gouvernement ». Pour autant, sa proposition devrait en faire réagir plus d’un dans les prochaines semaines, alors que le bonus pension n’a même pas été évoqué en kern. Cela, alors qu’Alexander De Croo a fixé la deadline du 21 juillet pour l’aboutissement de la réforme des pensions…