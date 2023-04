A quel âge les Belges prennent-ils (vraiment) leur pension? (infographie)

La sortie d’Alexander De Croo sur le départ à la retraite à 67 ans, qu’il juge « purement théorique », a relancé le débat sur l’âge de fin de carrière en Belgique. A quel âge les Belges prennent-ils réellement leur pension ?

En Belgique, l’âge légal du départ à la retraite est actuellement fixé à 65 ans. Il passera à 66 ans d’ici 2025, puis 67 ans à l’horizon 2030. Mais selon De Croo, il faut nuancer ces chiffres. « Il y a une différence entre l’âge légal de la retraite à 65 ans et l’âge auquel la plupart des gens la prennent », a-t-il tempéré. « La grande majorité des gens aujourd’hui prennent leur pension entre 62 et 63 ans. » Le premier ministre a-t-il raison?

« Si on compare l’âge théorique et l’âge réel de la retraite, on est encore loin des 67 ans », avance Pierre Devolder, professeur à la Louvain School of Management et expert des questions liées aux retraites. « En Belgique, on navigue actuellement autour de 62-63 ans comme âge moyen de départ », dit-il, corroborant ainsi la moyenne avancée par Alexander De Croo.

Contacté, le SPF Pension nous a fournis des statistiques précises quant à l’âge de départ à la retraite en Belgique. Et le moins que l’on puisse écrire, c’est que des différences notables existent entre fonctionnaires, salariés et indépendants.Selon les chiffres de 2021 -les plus récents actuellement à disposition– seuls 21,3% des fonctionnaires travaillent effectivement jusqu’à 65 ans. Ils sont par contre 52,6% chez les salariés et encore plus nombreux parmi les indépendants (65,8%).

En outre, à peine 2% des fonctionnaires ont travaillé au-delà de 65 ans. Ils sont un peu plus nombreux à avoir dépassé l’âge légal chez les salariés (4,79%) et les indépendants (13,16%).

Sont exclus de ces chiffres: les pensionnés qui bénéficient d’une pension dans un régime spécial, d’une pension étrangère, d’une pension pour inaptitude physique (fonctionnaires), ou d’une pension de conjoint divorcé.

« Les indépendants partent à la retraite à un âge beaucoup plus proche de l’âge légal, alors que, curieusement, les fonctionnaires partent beaucoup plus tôt. C’est un peu surprenant », note Pierre Devolder.

De plus, les personnes qui ont des carrières plus courtes ou plus hachées auront tendance à devoir travailler plus longtemps pour avoir une pension adéquate et/ou une pension minimale, ce qui provoque « des inégalités en fonction des situations. »