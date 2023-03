Le PS creuse l’écart avec le MR en Wallonie, situation inversée à Bruxelles

L’écart potentiel entre le PS et son second, le MR, se creuse en Wallonie, à pas moins de sept points de pourcentage, dans le dernier « Grand baromètre » Ipsos-Le Soir-RTL-VTM-Het Laatste Nieuws publié vendredi, à plus d’une année des élections. Les réformateurs mènent en revanche la danse en Région bruxelloise, où le PTB leur tient la dragée haute. L’extrême droite séduirait un Flamand sur quatre.

Avec 25,5% d’intentions de vote en Wallonie, le PS est proche de son résultat aux élections de 2019, creusant l’écart avec le MR (18,5%), lui-même talonné par le PTB (17,6%). Ecolo et les Engagés suivent à 12,8% et 11,1%, tandis que DéFI frôle les 5% (4,9).

A Bruxelles, le MR récolterait 19,8% des intentions de vote, améliorant son score de 2019 (+2,3). Le PTB le suit de près (19,4%), tandis que le PS et Ecolo sont quelque peu distancés (16,8% et 15,7%). DéFI (10,2%) et Les Engagés (5,1%) ferment la marche.

En Flandre, pas moins d’un quart des répondants ont opté pour l’extrême droite. Avec 25% des intentions, le Vlaams Belang déborde la N-VA (21,6%), sans que l’addition des deux ne dépasse les 50%. Seul Vooruit (15,5%) semble tenir la route derrière ce duo. Le CD&V (11,8%), l’Open Vld (9,2%), le PVDA (8%) et Groen (7,4%) ramassent les miettes.

En retrait de la vie politique nationale depuis près d’un an, l’ex-Première ministre Sophie Wilmès (MR) resterait le premier choix des francophones, devançant le Premier ministre Alexander De Croo (Open Vld). Le président du PS Paul Magnette occupe la 3e place en Wallonie, tandis que la nouvelle ministre des Affaires étrangères Hadja Lahbib s’empare de cette position à Bruxelles. En Flandre, Bart De Wever (N-VA) est en tête, devant Conner Rousseau (Vooruit) et Alexander De Croo.

La marge d’erreur du sondage n’est pas mince: +/- 3,1 en Wallonie et en Flandre, +/- 4,0 à Bruxelles.