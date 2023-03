Pensions, allocations, impôts: ce que contient l’accord fédéral sur le contrôle budgétaire

Le gouvernement fédéral s’est accordé jeudi sur le contrôle budgétaire 2023, a annoncé le cabinet du Premier ministre, Alexander De Croo, alors que la Chambre allait ouvrir sa séance plénière. Il expliquera les détails au parlement. A bonne source, l’on indiquait déjà que si les pensions et allocations sociales ont pu être préservées, elles ne connaîtront néanmoins pas l’augmentation annoncée.

Les ministres étaient entrés en réunion la veille à 20h30, une séance au finish après deux semaines de travaux. L’exercice devait en principe se dérouler sans trop de difficultés puisque les nouvelles étaient rassurantes. Le déficit total de toutes les entités du pays est inférieur de plus de 6 milliards d’euros aux 33 milliards d’euros initialement estimés. Pour le gouvernement fédéral, cela représente une amélioration de 3,2 milliards d’euros. En effet, l’inflation est plus faible que prévu et les prix de l’énergie ont sérieusement baissé après le pic d’il y a quelques mois.

Les perspectives sont en revanche plus sombres pour les finances publiques belges dans les années qui viennent. La discipline budgétaire européenne sera à nouveau d’application en 2024 et, durant les trois dernières semaines, le Bureau du Plan, la Banque nationale et l’Agence de la dette ont tiré la sonnette d’alarme au cours d’auditions en commission des Finances de la Chambre. En 2028, à politique constante, le déficit atteindrait 4,9% du Produit intérieur brut (PIB). La Belgique figurerait parmi les plus mauvais élèves de la classe européenne et s’attirerait les foudres de l’UE pour un déficit excessif.

L’augmention des pensions minimum rabotée

Le Premier ministre a voulu profiter de l’exercice pour réaliser des économies équivalentes à 0,3% sur deux ans. Le chiffre final retenu n’a pas encore été communiqué. Les partis libéraux ont mis une forte pression pour supprimer la dernière tranche d’augmentation des pensions minimum au 1er janvier, estimant qu’avec l’indexation celles-ci avaient déjà atteint l’objectif de revalorisation prévu. Une partie de l’augmentation sera donc rabotée: au lieu des 1.632 euros nets que pouvait attendre un isolé, ce sera 1.622 euros. Si la quatrième tranche avait été entièrement supprimée, le montant aurait été de 1.606 euros, a-t-on expliqué à bonne source. Pour ce qui est de la Garantie de Revenu Aux Personnes Agées (GRAPA), du chômage et de l’indemnité d’incapacité de travail, la quatrième tranche de revalorisation n’aura en principe pas lieu.

Du côté des recettes, le « pilier 2 » européen, soit l’impôt minimal des multinationales, fera l’objet d’une transposition « ambitieuse », disait-on. Gain attendu: 334 millions l’an prochain.

Les banques devront contribuer davantage à un fonds de garantie des dépôts. Le recrutement de dizaines de contrôleurs est annoncé pour garantir le respect de la législation fiscale.

Un effort net de 1,75 milliard d’euros

Le Premier ministre Alexander De Croo a confirmé jeudi à la Chambre l’accord sur le contrôle budgétaire conclu quelques minutes avant l’ouverture de la séance.

L’effort net annoncé s’élève à 0,3% du PIB, soit 1,75 milliard d’euros, a-t-il indiqué. Alexander De Croo s’est réjoui des chiffres communiqués par le Comité de monitoring avant l’ouverture du conclave budgétaire avec une amélioration de 1,1% par rapport à la rédaction du budget en octobre dernier.

« Cela veut dire que la situation s’améliore et que le travail budgétaire a été réalisé de manière sérieuse », a commenté le Premier ministre. L’amélioration est prévue « avec une compensation pour les dépenses nécessaires et décidées », comme la lutte contre la criminalité organisée liée au trafic de drogue.

Au total, l’effort brut pour 2023 et 2024 sera de 2,65 milliards d’euros, a-t-il complété.

« Ce n’est pas un point final. Il faut aller plus loin », a-t-il ajouté, citant en premier lieu la réforme fiscale. « Le travail du ministre (des Finances) Van Peteghem est prêt. Ce sera notre prochaine étape », a-t- assuré. Et vous pouvez aussi vous attendre à ce qu’on fasse la réforme des pensions. »

Le Premier ministre donnera davantage de détails lors d’une conférence de presse prévue à 16h30 en compagnie des vice-Premiers ministres et de la secrétaire d’État au Budget Alexia Bertrand.

Dans l’opposition, le scepticisme régnait après la conclusion de cet accord. « On peut se demander si vous n’avez pas fait les choses à l’envers : il n’y à ce jour ni réforme fiscale, ni réforme des pensions terminée, ni réforme du marché du travail. Or ces trois réformes seront décisives en termes de recettes et de dépenses », a relevé François De Smet (DéFI).

Pour le PTB, Sofie Merckx a fustige les « économies sur les basses pensions », accusant le gouvernement d’aller chercher les économies « dans les poches des petites gens ».

Catherine Fonck (Les Engagés) a demandé au Premier ministre de fournir les tableaux budgétaires. « Les interprétations divergent déjà en fonction des fuites organisées par tel ou tel parti… », a-t-elle déploré.

Sander Loones (N-VA) a de son côté jugé que le niveau fédéral posait problème alors que les entités fédérées, et singulièrement la Flandre, faisaient le travail (d’assainissement).

Une capacité d’augmenter les pensions minimales préservée, soulignent le PS et Ecolo

Les ministres PS et Ecolo ont mis en avant, au terme du contrôle budgétaire, la capacité préservée d’augmenter les pensions minimum et l’instauration d’un impôt sur les multinationales.

« Nous arrivons au bout d’un exercice de contrôle budgétaire particulièrement difficile mais nécessaire vu les circonstances. Il était essentiel pour les écologistes qu’ils préservent la capacité d’augmenter les pensions les plus basses et les allocations de remplacement de revenus pour personnes handicapées, mais aussi nos capacités d’investissement dans le futur, notamment en matière ferroviaire et d’énergie. C’est largement le cas, puisque les pensions minimales et les autres allocations progresseront encore au 1er janvier, pour dépasser, en ce qui concerne les pensions, 1.600 euros de revenus net », a expliqué le vice-Premier ministre Ecolo, Georges Gilkinet.

« Cela ne veut pas dire pour autant que la législature est terminée. Nous pouvons à présent nous attaquer à la réforme fiscale. En faisant mieux contribuer les plus hauts revenus, nous pourrons améliorer ceux des travailleurs jeunes et des femmes. C’est un objectif essentiel pour une fiscalité plus juste mais aussi plus efficace dans l’objectif d’augmenter le taux d’emploi et, par là, de pouvoir assainir les finances publiques sans mettre à mal notre système de protection sociale », a-t-il ajouté.

« Au terme du contrôle budgétaire, le combat socialiste permet non seulement de préserver l’augmentation historique des pensions les plus basses mais aussi de rendre enfin tangible l’impôt sur les multinationales, avec 634 millions d’euros à la clé », ont souligné le vice-Premier ministre PS, Pierre-Yves Dermagne, et la ministre des Pensions, Karine Lalieux.

« L’augmentation historique de la pension minimale reste garantie. La hausse de la pension minimale est l’une des grandes victoires de la Vivaldi. Bien que certains autour de la table aient remis en question la quatrième augmentation, elle sera pour l’essentiel préservée« , ont-ils souligné. « La hausse successive des petites pensions a été signée des deux mains par tous les membres de la Vivaldi. Renier, c’est mentir à celles et ceux qui en ont le plus besoin », selon eux.