Parce que la pandémie de coronavirus ne charrie pas que des mauvaises nouvelles, voici quelques informations plus réjouissantes à se mettre sous la dent.

Environnement

L'épidémie de coronavirus qui force la plupart des êtres humains de cette planète à s'arrêter, ou du moins, à ralentir a des effets bénéfiques sur la faune et la flore.

Après les dauphins revenus dans le port de Cagliari en Sardaigne, suite à la baisse du trafic maritime, aux Philippines, des milliers de méduses roses ont profité de l'absence de touristes pour envahir une plage.

Au Brésil, ce sont des tortues de mer en voie d'ex­tinc­tion qui réapparaissent sur les plages déser­tées par les humains, rapporte le Guar­dian.

Plus proche de nous, à Marseille, dans les calanques interdites aux promeneurs, la nature reprend aussi ses droits. La diminution voire la disparition du bruit qui d'ordinaire perturbe le comportement des animaux et génère du stress est "bénéfique" pour les animaux, en pleine période de reproduction au printemps. "Les animaux sont dépollués du bruit humain", résume un chercheur français.

Au Pays de Galles, un troupeau de chèvres sauvages a profité du confinement pour visiter la petite ville balnéaire de Llandudno désertée de ses habitants. Les biquettes semblent avoir apprécié l'escapade.

Des biquettes en vadrouille dans une petite ville anglaise. © REUTERS

A Hong Kong, cela faisait une dizaine d'années que le parc animalier Ocean Park tentait de faire s'accoupler deux pandas. Le calme du parc fermé à cause du confinement les aurait aidés à passer à l'acte, rapporte CNN. La grossesse n'a cependant pas (encore) été confirmée.

L'Afrique du Sud connaît, pour sa part, un essor du safari virtuel depuis le début du confinement.

La pandémie de coronavirus ayant confiné à la maison 1,3 milliard d'Indiens, les animaux de tous poils et plumes s'approprient les rues vides du géant d'Asie du Sud.

Le confinement d'une grande partie de la planète engendre moins de pollution de l'air mais aussi moins de pollution sonore. L'Agence spatiale européenne a dévoilé des cartes montrant la différence entre une année normale de pollution et la situation durant la période de confinement en mars 2020. Un phénomène observé en France, en Belgique, en Espagne mais aussi en Italie.

De nouvelles données, basées sur les observations du satellite #Sentinel5P du programme @CopernicusEU et préparées par @KNMI/@esa, montrent de fortes réductions dans les concentrations de dioxyde d'azote au-dessus, notamment, de Paris.

Selon l'Observatoire royal de Belgique, le bruit sismique capté dans le sol de Bruxelles est aussi inhabituellement faible.

Selon l'Observatoire royal de Belgique, le bruit sismique capté dans le sol de Bruxelles est aussi inhabituellement faible.

Il est possible de s'évader de son canapé grâce au groupe Facebook View from my Widow. Il propose aux internautes confinés de poster la vue de leur fenêtre d'où qu'ils soient dans le monde, de Berchem-Sainte-Agathe aux Maldives, les clichés sont très variés.

Recherche

Du côté de la recherche, les scientifiques travaillent d'arrache-pied pour tenter de trouver au plus vite un remède contre le coronavirus. La Belgique a libéré 5 millions d'euros pour le développement d'un vaccin. Un anti-urticaire pourrait être un remède prometteur contre le virus. Des études cliniques sur la transfusion de plasma de patients guéris du Covid-19 sont aussi lancées dans plusieurs pays européens. Plus de 130 essais thérapeutiques sont déjà en cours à travers le monde contre le virus, les uns modestes, les autres internationaux, selon le Nouvel Obs qui fait le point sur ce que l'on peut espérer à court terme de ces expérimentations.

Solidarité

De nombreuses initiatives solidaires continuent à voir le jour. OpenFlow, une des premières "coopératives technologiques belges" coordonne, par exemple, dans la région namuroise la fabrication de masques en tissu et à visières à destination du personnel de maisons médicales et d'hôpitaux.

Pour les personnes âgées, le confinement lié au coronavirus peut sembler particulièrement difficile. Leurs proches leur manquent et il n'est pas toujours facile pour cette génération d'utiliser les technologies modernes pour communiquer. La Fondation Roi Baudouin offre aux personnes âgées isolées la possibilité, gratuitement pendant deux mois, de se tenir informées des nouvelles de leur famille via un journal papier qui arrivera directement dans leur boîte aux lettres (infos ici).

UStart Belgium, le réseau des étudiants-entrepreneurs belges apporte aussi sa pierre à l'édifice. UStart a créé une page web qui centralise toutes les initiatives de solidarité envers les citoyens et de soutien au tissu économique belge (indépendants, TPE et PME).

En Belgique, des chefs cuisinent gratuitement pour le personnel hospitalier.

Plus de 10 millions d'oeufs en chocolat, biscuits et autres produits de confiserie ont été offerts aux structures de soins et d'accueil par Choprabisco, l'Association Royale Belge des Industries du Chocolat, de la Praline, de la Biscuiterie et de la Confiserie.

Les patients les plus âgés sont les plus durement touchés par le coronavirus. Il y a parfois de petits miracles qui se produisent. En Italie, deux centenaires ont pu quitter l'hôpital, complètement retapées.

En France, les époux Henri et Monique, respectivement âgés 90 et 88 ans, sont tous les deux remis totalement du coronavirus, relaie la télévision française. Placé sous oxygène, Henri était même dans un état critique. Le couple a pu rentrer à son domicile, bon pied bon oeil.

🔴 Témoignage - Monique, 88 ans, et Henri, 90 ans, ont tous deux été détectés positifs au #Covid_19. Le couple s'est retrouvé à l'hôpital et est aujourd'hui guéri.



💬 "On a été soignés d'une façon exceptionnelle"#JT20h pic.twitter.com/bcQD5UxmPt — Info France 2 (@infofrance2) March 28, 2020

Dans l'Oregon aux Etats-Unis, un vétéran de la Seconde Guerre mondiale de 104 ans qui avait déjà survécu à l'épidémie de grippe espagnole de 1918, a réussi à combattre le Covid-19. Il est le patient le plus âgé au monde à en guérir.

Culture

Le secteur culturel fait montre aussi de solidarité. L'artiste Denis Meyers, par exemple, organise une vente aux enchères dont les bénéfices iront au fond Erasme afin de soutenir la lutte contre le covid-19.

Un morceau des Bérurier Noir a été réinventé pour être chanté sur les balcons en hommage à tous les métiers qui permettent de sauver des vies et de traverser cette crise.

Les musiciens confinés ont déjà réalisé des prouesses en reprenant des morceaux intemporels comme le Boléro de Ravel revisité par l'Orchestre national de Paris.

Humour

L'humour reste le meilleur remède contre la morosité ambiante. Une nouvelle page Facebook a été lancée en Belgique, intitulée "humour pour parents en confinement", elle permet aux parents découragés et dépassés par leur progéniture de décompresser un peu.

Fous rires garantis également sur la page Facebook "Best of confinement".

Des humoristes et chroniqueurs continuent leur "journal du confinement", et parmi tant d'autres, Muriel Robin, de sa salle de bain, s'interroge sur ses repousses capillaires.

A la rédaction, on apprécie toujours autant les vidéos décalées de l'humoriste belge Guy Home qui détaille ses péripéties en télétravail.

Coronavirus & Confinement : Day 21 ! CORONAVIRUS & CONFINEMENT : DAY 21 ! 😷🇧🇪 LE TÉLÉTRAVAIL ! 👩‍💻📺👨🏻‍💻 Identifiez vos collègues ou connaissances qui télétravaillent comme ils peuvent ! 😂😂😂 Geplaatst door GuiHome vous détend op Dinsdag 7 april 2020

