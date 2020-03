Parce que la pandémie de coronavirus ne charrie pas que des mauvaises nouvelles, voici quelques informations qui vous redonneront le sourire.

Sur la carte interactive de l'évolution du coronavirus, le cap des 100.000 guérisons a été dépassé. En Belgique, si l'épidémie entre dans une phase critique avec de plus en plus de personnes hospitalisées chaque jour selon les dernières statistiques, on peut quand même relever comme point positif que 410 patients sont sortis de l'hôpital et ont été déclarés guéris depuis le 13 mars, soit une augmentation de 60 au cours des 24 dernières heures.

Face à la pandémie de coronavirus, les hôpitaux manquent de matériel pour soigner les patients qui souffrent d'insuffisance respiratoire. En Belgique, on n'en est pas encore là, mais les industriels sont déjà sur le pied de guerre pour produire en un temps record, et grâce à de nombreux bénévoles, les respirateurs qui pourraient venir à manquer.

Moins de pollution atmosphérique et sonore

La pandémie de coronavirus entraîne une baisse considérable de la pollution atmosphérique un peu partout dans le monde comme le montre ces graphiques du quotidien anglais The Guardian.

La quantité de monoxyde de carbone dans l'atmosphère italienne a diminué d'environ 30% par rapport à la normale, a estimé la chercheuse Cathy Clerbaux, de la faculté des Sciences de l'ULB, qui se base sur les données de l'instrument IASI. L'air est moins pollué depuis les mesures prises pour lutter contre la pandémie de covid-19 et c'est visible depuis l'espace.Une bonne nouvelle quand on sait que le coronavirus se propage plus vite à cause de la pollution atmosphérique.

La qualité de l'air s'améliore dans la plupart des pays en quarantaine. Le confinement mis en place pour lutter contre la propagation du coronavirus, la généralisation du télétravail et la baisse du trafic automobile ont eu très clairement des effets sur la pollution de l'air en Belgique. Pour Philippe Maetz, expert auprès de Celine, la Cellule interregionale de l'Environnement, "nous nous situons entre un dimanche sans voiture et un dimanche moyen".

La pollution sonore diminue également. L'épidémie de Covid-19 offre un répit bienvenu à la faune et à la flore sauvages, et l'état de la biodiversité s'améliore. Les moments de calme déstressent les animaux, comme l'explique le site Reporterre.net.

Après le retour des eaux limpides des canaux de Venise, des dauphins sont aussi réapparus au large du port de Cagliari en Sardaigne, une zone qu'ils avaient depuis longtemps désertée à cause du trafic maritime intense.

Les refuges craignent une surpopulation d'animaux suite aux abandons. Bonne nouvelle : il est encore possible d'adopter un animal de compagnie.

On se bouge!

Comment garder la forme en période de confinement ? Sur la toile, les initiatives ne manquent pas. Des capsules vidéos de gym pour faire bouger nos aînés et tous ceux que la sédentarité guette sont mises en ligne en cette période de confinement forcé. Vedettes du sport, sites spécialisés, salles de fitness, ministère, fédérations, particuliers, chacun y va de ses vidéos pour aider à rester sain de corps... et d'esprit.

La distanciation sociale est impérative mais cela n'empêche par les personnes confinées de prendre l'apéro en bonne compagnie virtuelle. Ce moment convivial se savoure désormais via diverses applications ou sur Facebook via la page "Premier apéro du confinement" qui regroupe déjà plus de 180 000 personnes.

Lire aussi:

Les grands industriels y vont aussi de leurs bonnes actions. C'est le cas, entre autres, de la Raffinerie Tirlemontoise qui fabrique désormais gratuitement du gel désinfectant. LVMH va fabriquer du gel hydroalcoolique dans ses usines françaises de parfums, pour les hôpitaux.

Production de masques et de gels désinfectants

Des initiatives solidaires voient le jour pour fournir le personnel soignant en masques. Face au manque de masques de protection, le magazine belge de couture La Maison Victor met à disposition le patron du modèle règlementaire, certifié efficace contre le coronavirus. La firme belge de lingerie de luxe Van de Velde produit des masques buccaux depuis la semaine dernière. Un fabricant italien de cravates a décidé d'utiliser ses chutes de tissu pour fabriquer des masques antivirus.

En Italie, pour remédier à la pénurie d'équipements dans les hôpitaux, la société Isinnova s'emploie à transformer des masques de plongée de marque Decathlon en respirateurs. La protection civile de la province de Brescia, dans le nord du pays, en a déjà commandé 500 exemplaires.

Diasorin, une société italienne de diagnostic in vitro a annoncé avoir mis au point un nouveau test de dépistage du coronavirus, dont les résultats peuvent être obtenus en seulement une heure. Encore plus rapide, la société bio-tech liégeoise ZenTech va proposer un test de dépistage Covid-19 destiné aux professionnels au Centre hospitalier universitaire (CHU) de Liège avec un résultat dans les 10 minutes.

L'ONG namuroise Hôpital Sans Frontière va, de son côté, au secours des hôpitaux belges qui manquent de matériel.

"Reste à la maison, même s'il y a le printemps qui chante"

A Bruges, sous le hashtag #feedthenurses, trois restaurants brugeois cuisinent gratuitement pour le personnel soignant. Bruno Timperman du Bistro Bruut, Griet Watteyne de Mise en Place et Sandra Timmerman de Pasta Gusto.

Les cerisiers sont en fleurs, et malgré les mises en garde contre le coronavirus, les Japonais se rendent massivement pour admirer l'éblouissant spectacle de blanc et de rose.

Ce week-end, une patrouille de police bruxelloise a diffusé une parodie de Claude François dans les rues pour inciter les habitants à rester chez eux. Le refrain donne ceci : "Reste à la maison, même s'il y a le printemps qui chante". La parodie complète du tube de Claude François est signée Yann Lambiel, un humoriste suisse.

😀😀😀La police belge en patrouille diffuse dans les rues Claude François qui chante "reste à la maison, même s'il y a le printemps, qui chante..." 🤪😍#Confinement #Coronavirus #COVID19 @policefederale @zpz_polbru #Bruxelles

Courage à tous et bon confinement pic.twitter.com/bDmRBHL7jo — Emmanuel Foulon (@efoulon1) March 22, 2020

En Espagne, les policiers espagnols ont aussi fait le buzz en improvisant un concert dans les rues pour distraire les citoyens confinés.

En France, c'est le chanteur et compositeur français Jean-Jacques Goldman qui est sorti de sa réserve dans une vidéo-hommage aux soignants et travailleurs de terrain, les paroles de son tube "Il changeait la vie" devenant "Ils sauvent des vies".

La maison d'édition jeunesse L'Ecole des Loisirs a décidé de donner un coup de pouce aux parents dans cette période très singulière pour les enfants, qu'il faut occuper plus que d'habitude. Une excellente idée, qui aura c'est sûr, la vertu de donner le goût de lire aux minots, même après cette période de confinement.

En pleine crise sanitaire mondiale causée par le nouveau coronavirus, la Finlande a été désignée le pays le plus heureux du monde pour la troisième fois consécutive, selon un rapport de l'ONU. La Belgique se classe quant à elle 20e.

Partout dans le monde, les ventes de sextoys explosent.

Dans le coin culture, le journal suisse Le Temps propose chaque jour une (re)découverte culturelle, comme cette compilation réunissant des chansons ayant toutes un lien avec la pandémie et ses conséquences, de Led Zeppelin à The Cure en passant par Abba, David Bowie et Björk.

Une partie des livres numériques de la librairie Furet du Nord a été mise en ligne gratuitement sur son site internet. On y recence pas moins de 500 ebooks en libre accès. De quoi passer son temps intelligemment, loin des écrans.

LIRE AUSSI: Visitez les plus beaux musées et sites archéologiques du monde depuis chez vous

Le bifff, le festival du film fantastique qui a dû être annulé, a mis en ligne sa programmation. Faute de sorties en salle, certains films se retrouvent directement en VOD.

Dessinateurs amateurs, professionnels, designers ou enfants, ils sont plus de 1000 à avoir répondu à l'appel du dessinateur Tim sur Instagram et Twitter. Relayé par la dessinatrice Pénélope Bagieu, le principe de ce cadavre exquis du confinement est simple : sur le hashtag #coronamaison, imaginer la pièce idéale en cette période si particulière de confinement. Mis bout à bout, les dessins donnent un patchwork de styles pour créer la maison, ou pluôt l'immeuble, idéal du confinement. A découvrir ici.

Côté humour, on se régale des différentes formes de "journal de confinement" des humoristes privés de tournée dont celui bien déjanté comme à son habitude de Pierre Emmanuel Barré ou plus gentil garçon de Guy Home.

Coronavirus & Confinement - DAY 5 ! CORONAVIRUS & CONFINEMENT : DAY 5 ! 😷🇧🇪 ÊTRE INFIRMIER(E) OU DOCTEUR PENDANT LA PANDÉMIE ! 🙏🏻😂 Identifiez les infirmier(e)s, les aides-soignats, les docteurs ainsi que tous les membres hospitaliers de votre entourage ! ❤️ Geplaatst door GuiHome vous détend op Zondag 22 maart 2020

La page Facebook "best of confinement" remplie de gags et de situations cocasses de confinés vous rendra certainement aussi le sourire.

Il semble que le Coronavirus ait fait revenir à la vie des espèces disparues ! Suivez Best of Confinement Geplaatst door Best of Confinement op Woensdag 18 maart 2020

Sur la carte interactive de l'évolution du coronavirus, le cap des 100.000 guérisons a été dépassé. En Belgique, si l'épidémie entre dans une phase critique avec de plus en plus de personnes hospitalisées chaque jour selon les dernières statistiques, on peut quand même relever comme point positif que 410 patients sont sortis de l'hôpital et ont été déclarés guéris depuis le 13 mars, soit une augmentation de 60 au cours des 24 dernières heures. Face à la pandémie de coronavirus, les hôpitaux manquent de matériel pour soigner les patients qui souffrent d'insuffisance respiratoire. En Belgique, on n'en est pas encore là, mais les industriels sont déjà sur le pied de guerre pour produire en un temps record, et grâce à de nombreux bénévoles, les respirateurs qui pourraient venir à manquer. La pandémie de coronavirus entraîne une baisse considérable de la pollution atmosphérique un peu partout dans le monde comme le montre ces graphiques du quotidien anglais The Guardian. La quantité de monoxyde de carbone dans l'atmosphère italienne a diminué d'environ 30% par rapport à la normale, a estimé la chercheuse Cathy Clerbaux, de la faculté des Sciences de l'ULB, qui se base sur les données de l'instrument IASI. L'air est moins pollué depuis les mesures prises pour lutter contre la pandémie de covid-19 et c'est visible depuis l'espace.Une bonne nouvelle quand on sait que le coronavirus se propage plus vite à cause de la pollution atmosphérique.La qualité de l'air s'améliore dans la plupart des pays en quarantaine. Le confinement mis en place pour lutter contre la propagation du coronavirus, la généralisation du télétravail et la baisse du trafic automobile ont eu très clairement des effets sur la pollution de l'air en Belgique. Pour Philippe Maetz, expert auprès de Celine, la Cellule interregionale de l'Environnement, "nous nous situons entre un dimanche sans voiture et un dimanche moyen". La pollution sonore diminue également. L'épidémie de Covid-19 offre un répit bienvenu à la faune et à la flore sauvages, et l'état de la biodiversité s'améliore. Les moments de calme déstressent les animaux, comme l'explique le site Reporterre.net. Après le retour des eaux limpides des canaux de Venise, des dauphins sont aussi réapparus au large du port de Cagliari en Sardaigne, une zone qu'ils avaient depuis longtemps désertée à cause du trafic maritime intense. Les refuges craignent une surpopulation d'animaux suite aux abandons. Bonne nouvelle : il est encore possible d'adopter un animal de compagnie. Comment garder la forme en période de confinement ? Sur la toile, les initiatives ne manquent pas. Des capsules vidéos de gym pour faire bouger nos aînés et tous ceux que la sédentarité guette sont mises en ligne en cette période de confinement forcé. Vedettes du sport, sites spécialisés, salles de fitness, ministère, fédérations, particuliers, chacun y va de ses vidéos pour aider à rester sain de corps... et d'esprit.La distanciation sociale est impérative mais cela n'empêche par les personnes confinées de prendre l'apéro en bonne compagnie virtuelle. Ce moment convivial se savoure désormais via diverses applications ou sur Facebook via la page "Premier apéro du confinement" qui regroupe déjà plus de 180 000 personnes. Lire aussi: Les grands industriels y vont aussi de leurs bonnes actions. C'est le cas, entre autres, de la Raffinerie Tirlemontoise qui fabrique désormais gratuitement du gel désinfectant. LVMH va fabriquer du gel hydroalcoolique dans ses usines françaises de parfums, pour les hôpitaux. Des initiatives solidaires voient le jour pour fournir le personnel soignant en masques. Face au manque de masques de protection, le magazine belge de couture La Maison Victor met à disposition le patron du modèle règlementaire, certifié efficace contre le coronavirus. La firme belge de lingerie de luxe Van de Velde produit des masques buccaux depuis la semaine dernière. Un fabricant italien de cravates a décidé d'utiliser ses chutes de tissu pour fabriquer des masques antivirus.En Italie, pour remédier à la pénurie d'équipements dans les hôpitaux, la société Isinnova s'emploie à transformer des masques de plongée de marque Decathlon en respirateurs. La protection civile de la province de Brescia, dans le nord du pays, en a déjà commandé 500 exemplaires.Diasorin, une société italienne de diagnostic in vitro a annoncé avoir mis au point un nouveau test de dépistage du coronavirus, dont les résultats peuvent être obtenus en seulement une heure. Encore plus rapide, la société bio-tech liégeoise ZenTech va proposer un test de dépistage Covid-19 destiné aux professionnels au Centre hospitalier universitaire (CHU) de Liège avec un résultat dans les 10 minutes. L'ONG namuroise Hôpital Sans Frontière va, de son côté, au secours des hôpitaux belges qui manquent de matériel. A Bruges, sous le hashtag #feedthenurses, trois restaurants brugeois cuisinent gratuitement pour le personnel soignant. Bruno Timperman du Bistro Bruut, Griet Watteyne de Mise en Place et Sandra Timmerman de Pasta Gusto. Les cerisiers sont en fleurs, et malgré les mises en garde contre le coronavirus, les Japonais se rendent massivement pour admirer l'éblouissant spectacle de blanc et de rose.Ce week-end, une patrouille de police bruxelloise a diffusé une parodie de Claude François dans les rues pour inciter les habitants à rester chez eux. Le refrain donne ceci : "Reste à la maison, même s'il y a le printemps qui chante". La parodie complète du tube de Claude François est signée Yann Lambiel, un humoriste suisse. En Espagne, les policiers espagnols ont aussi fait le buzz en improvisant un concert dans les rues pour distraire les citoyens confinés. En France, c'est le chanteur et compositeur français Jean-Jacques Goldman qui est sorti de sa réserve dans une vidéo-hommage aux soignants et travailleurs de terrain, les paroles de son tube "Il changeait la vie" devenant "Ils sauvent des vies".La maison d'édition jeunesse L'Ecole des Loisirs a décidé de donner un coup de pouce aux parents dans cette période très singulière pour les enfants, qu'il faut occuper plus que d'habitude. Une excellente idée, qui aura c'est sûr, la vertu de donner le goût de lire aux minots, même après cette période de confinement.En pleine crise sanitaire mondiale causée par le nouveau coronavirus, la Finlande a été désignée le pays le plus heureux du monde pour la troisième fois consécutive, selon un rapport de l'ONU. La Belgique se classe quant à elle 20e.Partout dans le monde, les ventes de sextoys explosent.Dans le coin culture, le journal suisse Le Temps propose chaque jour une (re)découverte culturelle, comme cette compilation réunissant des chansons ayant toutes un lien avec la pandémie et ses conséquences, de Led Zeppelin à The Cure en passant par Abba, David Bowie et Björk.Une partie des livres numériques de la librairie Furet du Nord a été mise en ligne gratuitement sur son site internet. On y recence pas moins de 500 ebooks en libre accès. De quoi passer son temps intelligemment, loin des écrans. Le bifff, le festival du film fantastique qui a dû être annulé, a mis en ligne sa programmation. Faute de sorties en salle, certains films se retrouvent directement en VOD.Dessinateurs amateurs, professionnels, designers ou enfants, ils sont plus de 1000 à avoir répondu à l'appel du dessinateur Tim sur Instagram et Twitter. Relayé par la dessinatrice Pénélope Bagieu, le principe de ce cadavre exquis du confinement est simple : sur le hashtag #coronamaison, imaginer la pièce idéale en cette période si particulière de confinement. Mis bout à bout, les dessins donnent un patchwork de styles pour créer la maison, ou pluôt l'immeuble, idéal du confinement. A découvrir ici. Côté humour, on se régale des différentes formes de "journal de confinement" des humoristes privés de tournée dont celui bien déjanté comme à son habitude de Pierre Emmanuel Barré ou plus gentil garçon de Guy Home. La page Facebook "best of confinement" remplie de gags et de situations cocasses de confinés vous rendra certainement aussi le sourire.