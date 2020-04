La Belgique libère 5 millions d'euros pour le développement d'un vaccin contre le Covid-19, annonce vendredi le ministre des Finances, Alexander De Croo (Open Vld).

Les fonds seront versés à une coalition pour les innovations dans la préparation épidémique ('Coalition for Epidemic Preparedness Innovations' - CEPI), alliance internationale de partenaires publics et privés qui souhaitent accélérer le développement d'un vaccin contre le Covid-19.

La CEPI mettra ces budgets à profit pour financer des essais cliniques et pour améliorer la capacité de production mondiale. L'ambition est de pouvoir élaborer au moins trois vaccins tests.

Selon le ministre De Croo, le développement de vaccins doit être accéléré pour sauver des vies. "La CEPI a pour ambition de pouvoir passer aux essais cliniques d'ici quatre mois. Nous n'avons pas de temps à perdre", commente-t-il.

Les scientifiques belges Peter Piot, directeur de la London School of Hygiene & Tropical Medicine et Paul Stoffels, Chief Scientific Officer chez Johnson & Johnson, sont deux forces motrices de cette alliance.

M. Piot a salué la contribution belge, estimant que celle-ci allait "accélérer la recherche d'un vaccin". "Ce n'est qu'en oeuvrant par delà les frontières que nous allons battre ce virus", assure le virologue.

