Les Américains élisent un nouveau président. Donald Trump va-t-il obtenir un second mandat ou devra-t-il passer le flambeau à son rival démocrate Joe Biden ? Le Vif vous fait vivre les résultats et les enjeux.

Un direct commenté : suivez l'avancée des résultats et les réactions

Depuis ce mardi, Le Vif se mobilise pour vous faire vivre en direct les derniers instants de la campagne et les derniers meetings de Joe Biden et Donald Trump.

Une carte interactive : qui remporte quel État ?

L'élection présidentielle américaine, c'est aussi une élection par États. Certains sont d'ailleurs davantage scrutés, car susceptibles de faire pencher la balance d'un côté comme de l'autre.

Une carte interactive sera actualisée en temps réel, sur notre site et notre application, au fur et à mesure que les résultats officiels seront dévoilés. Une carte,disponible dès ce mardi 16h, qui montre également l'évolution au Congrès (Chambre et Sénat).

Vous pourrez également suivre en direct la progression de chaque candidat. Objectif : le nombre magique de 270 grands électeurs, garants de l'accession à la Maison-Blanche.

Notre dossier spécial : retrouvez toutes nos analyses et décodages

Vote anticipé, États-clés, portraits des deux candidats, bilan du mandat Trump... notre dossier "Élections USA" regroupe tous les articles publiés ces dernières semaines.

Dès mercredi matin, dans une newsletter spéciale et sur notre site, vous retrouverez nos décodages, interviews et éditos en fonction de l'avancée des résultats.

Nos réseaux sociaux : un correspondant en direct de Floride

Dès mardi soir 20h, notre correspondant aux États-Unis Maxence Dozin vous fera vivre l'élection depuis un État crucial : la Floride.

Retrouvez également tous nos contenus sur nos pages Facebook et Twitter.

