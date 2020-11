Les premiers résultats sont tombés ce matin tôt à Dixville Notch, dans l'État du New Hampshire. Les habitants de ce village situé dans les forêts du New Hampshire, près de la frontière avec le Canada votent traditionnement en premier le jour des élections, à minuit donc. Sur les 12 habitants du village, 5 sont allés voter, et Joe Biden a obtenu 100 % de ces votes.

Le village conserve une tradition qui existe depuis 1960 et qui a valu à Dixville Notch le titre de "First in the Nation" (premier du pays).

Ouverture des bureaux de la côte est

Hormis le village de Millsfield, qui a également voté la nuit, la plupart des bureaux de vote de la côte est des États-Unis ouvrent à 6 heures du matin, heure locale (12 heures, heure belge). Un troisième village qui suit la même tradition a annulé le vote nocturne en raison de la pandémie de coronavirus.