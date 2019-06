Une majorité stable au Parlement européen ces cinq prochaines années passe par une grande alliance entre les familles politiques pro-européennes. Mais les Verts n'entreront pas dans la coalition sans un "changement de cap" de l'Union, prévient Philippe Lamberts.

Les projections issues de sondages nationaux ne se sont pas trompées : le paysage politique européen est sorti des élections européennes plus fragmenté que jamais. La coalition entre démocrates-chrétiens et conservateurs (PPE) et sociaux-démocrates (S&D) n'est plus majoritaire, ce qui va rendre plus complexe la recherche de compromis sur les grandes réformes européennes et la répartition des plus hauts postes de l'Union (présidents de la Commission, du Conseil, du Parlement, de la Banque centrale européenne, haut représentant pour les Affaires étrangères et la Politique de sécurité). On en a eu un avant-goût dès la publication des résultats : les leaders du PPE ont réclamé la présidence de la Commission européenne pour leur chef de file, le conservateur bavarois Manfred Weber, selon la formule informelle du spitzenkandidat (la tête de liste de la famille politique ayant obtenu le plus de sièges a la main pour former une coalition). Mais les socialistes ont répliqué que l'heure n'était pas à l'attribution des postes clés, alors que les chefs d'Etat et de gouvernement devaient se retrouver le surlendemain des élections pour un sommet au cours duquel il y aurait des échanges sur les nominations.

...