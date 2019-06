"Les gens ne veulent plus qu'on leur impose un âge fixe de départ en pension"

Laurence Van Ruymbeke Journaliste au Vif/L'Express

Quel avenir pour les pensions lors de la nouvelle législature ? Les carrières et les parcours de vie ne sont plus ceux du xxe siècle. Les retraites non plus. "Il faut laisser les gens décider du moment où ils quittent le monde du travail", estime Michel Jadot, président de la mutualité Solidaris.

© GETTY IMAGES