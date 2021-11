Face à la pression grandissante sur les hôpitaux, le Comité de concertation est réuni depuis 8 heures ce matin pour prendre une série de mesures fortes destinées à tenter d'endiguer la pandémie. Il est déjà certain que les dancings et les discothèques devront fermer leurs portes pendant trois semaines. A 13 heures, il fera connaître ses décisions.

Suivez la conférence de presse à 13h ici:

Au cours de la semaine écoulée, il y a eu en effet en moyenne 303,6 admissions à l'hôpital par jour pour cause de coronavirus, soit une hausse de 22% par rapport à la période de référence précédente. Au total, 3.462 personnes encore hospitalisées en raison du Covid-19, dont 669 patients traités en soins intensifs. Entre le 16 et le 22 novembre, 16.762 nouvelles contaminations au Sars-CoV-2 ont été dépistées en moyenne par jour, en hausse de 48% par rapport à la semaine précédente. Chaque jour, 35,7 personnes en moyenne décèdent du coronavirus.

Réunions privées

Selon la VRT, les fêtes privées seraient interdites pour les trois semaines à venir. Il serait toutefois permis d'inviter des gens chez soi.

Vie nocturne

Sans surprise, les bôites de nuit, réouvertes depuis le 1er octobre doivent fermer leurs portes pour trois semaines.

Horéca

Les cafés et les restaurants devront fermer leurs portes à 23 heures. Le nombre de personnes à une table sera limité à six, sauf pour les familles composées de plus de personnes.

Enseignement

Selon le ministre de l'Enseignement flamand, les enseignants auront la priorité pour l'injection de la troisième dose du vaccin. Les employés de crèches seront également considéré comme prioritaires. Selon De Morgen, la conférence interministérielle Santé publique devrait valider la décision samedi.

Eindelijk; leerkrachten krijgen de prioriteit die ze verdienen bij derde prik. — Ben Weyts (@BenWeyts) November 26, 2021

