La hausse des contaminations se poursuit.

Entre le 19 et le 25 novembre, il y a eu en moyenne 303,6 admissions à l'hôpital par jour pour cause de coronavirus, soit une hausse de 22% par rapport à la période de référence précédente, selon les chiffres de l'Institut de santé publique Sciensano mis à jour vendredi matin. Au total, 3.462 personnes sont encore hospitalisées en raison du Covid-19, dont 669 patients traités en soins intensifs.

Entre le 16 et le 22 novembre, 16.762 nouvelles contaminations au Sars-CoV-2 ont été dépistées en moyenne par jour, en hausse de 48% par rapport à la semaine précédente. Depuis le début de la pandémie en Belgique, plus de 1,7 million de cas d'infection au coronavirus ont été diagnostiqués.

Lire aussi:Codeco: voici les premières mesures évoquées

Les décès augmentent également

Sur la période étudiée, 35,7 personnes sont décédées par jour en moyenne des suites du virus (+16%), portant le bilan à 26.800 morts depuis le début de la crise sanitaire en Belgique.

Près de 110.100 tests en moyenne ont également été effectués quotidiennement, pour un taux de positivité de 15,9%.

Le taux de reproduction du virus est quant à lui de 1,12. Lorsqu'il est supérieur à 1, cet indicateur signifie que l'épidémie tend à s'accélérer. L'incidence, qui renseigne le nombre de nouveaux cas pour 100.000 habitants, atteint 1.704 sur 14 jours.

