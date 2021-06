Le Comité de concertation se réunit aujourd'hui pour débattre des nouvelles mesures d'assouplissement en Belgique. Voici ce qui est sur la table des discussions.

Un nouveau Comité de concertation a lieu ce vendredi, 14h00, avec au programme plusieurs mesures d'allégement des restricitons sanitaires. Le premier bénéficiaire de ce Codeco sera sans nul doute l'Horeca.Le point d'orgue du jour sera l'élargissement probable de la "règle de 4". Pour rappel, cette dernière prévaut aussi bien pour le nombre d'invités que l'on peut inviter chez soi sur la même journée, que pour le nombre maximum de personnes par table dans les bars et restaurants. Depuis la semaine passée, déjà, on discutait de l'agrandissement de ce nombre. Jan Jambon (N-VA) en tête, qui avait laissé entendre cette possibilité : "Nous verrons si nous pouvons augmenter la bulle sociale pour cet été", avait-il indiqué. Plus de libertés et une vie culturelleL'information se confirme aujourd'hui. Georges Gilkinet (Ecolo) l'a évoqué sur Bel RTL. "On va retrouver un peu plus de libertés, cette après-midi. On pourra recevoir davantage de personnes chez soi, et on pourra être plus nombreux avec des amis au restaurant."La culture pourra probablement profiter de quelques relâchements, elle aussi. "On va retrouver la vie culturelle", dit Gilkinet. "Tout ça est important, c'était écrit. Les Belges ont fait des efforts extraordinaires."Vers une "règle de 8"Vers quel chiffre référence se dirige-t-on dès lors pour les contacts sociaux? Règle de 6,8, 10 ou plus ? "Le chiffre cité pour le moment, c'est plutôt 8", indique le ministre fédéral Ecolo. "On prendra aussi un tas de décisions par rapport à la possibilité d'organiser des événements collectifs." L'Horeca et la culture pourrait donc recevoir un bon bol d'air. Par ailleurs, il est déjà permis de recevoir jusqu'à 50 personnes dans son jardin. Actuellement limités à 4 personnes, les rassemblements en rue entre 0h00 et 5h du matin pourraient être fixés à 50 personnes. 1h du matin pour l'Horeca?L'heure de fermeture des établissements Horeca devrait également être repoussée. Actuellement limitée à 23h30, cette limite fera bien partie des discussions. Deux raisons à cela. Tous les indicateurs de la situation épidémique dans le pays sont au vert, d'une part. D'autre part, dès le 26 juin prochain, les huitièmes de finale de l'Euro de football commenceront. Avec la possibilité de prolongations dans ces rencontres à élimination directe, les matchs peuvent possiblement durer plus longtemps et se finir après 23h30. On voit donc mal les tenanciers devoir fermer leur établissement alors que la partie n'est pas encore terminée. Et pour les autorités, il en serait d'autant plus compliqué de faire respecter la mesure. Une ouverture jusqu'à 00h30 ou 1h du matin pourrait être actée. Voire, dans le meilleur des cas, l'annulation complète de cette limite.Télétravail, shopping, fêtes, voyagesLe télétravail pourrait ne plus devenir obligatoire, mais resterait recommandé. Les conditions pour faire son shopping pourraient également être allégées. Toute une série d'événements en extérieur et en intérieur pourraient voir leur capacité augmenter, comme les mariages, les fêtes ou autres réceptions. Pour rappel, les limites ont été fixées pour les événements en extérieur: 2 500 personnes maximum dès le 1er juillet, 5 000 personnes dès le 30 juillet.On peut également s'attendre à davantage de précisions quant aux voyages d'été, à propos desquels plusieurs balises ont déjà été fixées. A ce sujet, les Belges se sont montrés plutôt réticents à l'idée de partir à l'étranger cet été. Plus de détails par ici.Seul point d'ombre actuel : le variant delta, qui se propage à grande vitesse au Royaume-Uni et qui pourrait devenir dominant chez nous aussi. On vous explique ici pourquoi il inquiète.Le prochain Codeco devrait avoir lieu à la mi-juillet, en tout état de cause.