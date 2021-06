Les Belges seront moins nombreux à voyager cet été, d'après un sondage publié par Europ Assistance, qui détaille également les destinations privilégiées par ceux qui comptent partir.

Covid oblige, les vacances d'été ne seront pas encore tout à fait normales. Si le rythme de la vaccination s'accélère en Belgique, ce n'est pas encore le cas dans tous les pays européens. Se déplacer à l'étranger sera nécessairement accompagné de contraintes. A ce sujet, Le Vif a répertorié les conditions pour partir cet été dans toute l'Europe par ici.Les mesures sanitaires s'assouplissent de plus en plus, mais le Belge ne compte pas vraiment s'aventurer à l'étranger. C'est ce qui ressort du baromètre Europ Assistance. Selon ce dernier, à peine plus de la moitié (53%) des personnes interrogées déclarent qu'elles partiront en voyage, soit une baisse de 12 points de pourcentage par rapport à l'année 2019, qui a précédé la crise.Cette diminution concerne à la fois les vacanciers qui envisagent un séjour unique (36%, -3 pts) que ceux qui partiront plusieurs fois en vacances (17%, -9 pts), souligne Europ Assistance dans un communiqué. Les quatre principales raisons citées pour ne pas partir sont les mesures sanitaires dues à la pandémie de Covid-19 (30%), la peur de la pandémie (29%), des considérations financières (24%) et la crainte de devoir effectuer une quarantaine au retour (23%).Autre observation notable : ceux qui partent privilégieront les séjours de courte durée. Par conséquent, les vacances d'une semaine connaissent une légère hausse (43%, +3 pts), contrairement aux séjours de deux (35%, -2 pts) ou trois semaines (21%, -2 pts).Pour plus d'un tiers des sondés (38%, +6 pts), la France reste la destination de vacances privilégiée, mais elle est suivie cette année par... la Belgique (32 %, +17pts), qui effectue une belle remontée dans les choix de destination. L'Espagne arrive en troisième position (19 %), devant l'Italie (10 %, -1 pt) et les Pays-Bas (10 %, +2 pts). Europ Assitance note que si les vacances à la mer restent les plus populaires (55 %, -2 pts), cette année, ce sont surtout les vacances à la campagne qui ont le vent en poupe (31%, +8 pts).La voiture reste le mode de transport favori des voyageurs (62%, +7 pts). L'avion en revanche est en perte de vitesse (30%, -13 pts), tandis que le train connaît un regain d'intérêt (12%, +3 pts). Les raisons sanitaires et le choix de destinations de voyage moins éloignées expliquent probablement ces chiffres.Avec Belga