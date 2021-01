Les vacances de carnaval, prévues dans un bon mois, remettent la question des voyages sur la table : faut-il interdire les déplacements à l'étranger, au soleil ou à la neige, de peur que les vacanciers ne fassent flamber à nouveau l'épidémie dans notre pays à leur retour ?

Le risque est grand que le nouveau variant anglais, beaucoup plus contagieux, ne se répande comme une traînée de poudre avec des déplacements de personnes. Certains experts alertent sur un second scénario catastrophe comme il y a un an, lorsque l'épidémie a débarqué sur le territoire belge au retour des voyageurs partis skier en Italie. Emmanuel André a mis en garde ce matin sur Twitter. Le virologue craint que ces déplacements de personnes ne soient le départ d'une redoutée troisième vague. Sciensano a tenu à préciser la raison pour laquelle l'encadrement du retour des voyageurs est si important. Au-delà du taux de positivité des voyageurs, c'est notamment la crainte de voir apparaître des nouveaux variants du coronavirus qui pousse les autorités à durcir le ton sur les voyages. En effet, si la Belgique ne compte à ce stade que 6 contaminations du variant britannique, tout récemment deux autres cas du variant sud-africain ont été détectés chez nous. Ce chiffre semble sous-estimé.Pour la ministre de la Santé Christie Morreale (PS), la réponse à cette question est claire. Interrogée par l'opposition cdH au Parlement wallon, elle s'est déclarée "à titre personnel" en faveur d'une interdiction de voyages à l'étranger à Carnaval, rapporte le quotidien l'Avenir. "Mon avis personnel, c'est qu'il ne doit pas y avoir de vacances à l'étranger au Carnaval, s'il y a un risque d'aggravation. La situation est très instable sur le plan international. Mais ça ne relève pas de mes compétences", a-t-elle expliqué au député cdH François Desquennes. L'expérience récente des vacances de Noël pourraient bien faire pencher la balance vers une interdiction de voyage, voire même une fermeture des frontières. "Ce n'est pas le moment de voyager", avait déclaré en substance le Premier ministre Alexander De Croo, à l'issue du dernier comité de concertation, à la veille des vacances de fin d'année. Quasi toute la planisfère était alors classée en zone rouge dans les avis de voyage du SPF Affaires étrangères. Cette recommandation n'a cependant pas suffi à décourager de nombreux résidents belges qui ont choisi de séjourner hors des frontières pendant les fêtes de fin d'année, quitte à devoir se faire tester et se mettre en quarantaine (ou pas) à leur retour. Des images des aéroports bondés de Bruxelles et de Charleroi ont aussi fait grincer des dents. Fin décembre, le protocole de contrôles des retours de l'étranger a été renforcé par le Comité de concertation. En principe, toute personne domiciliée en Belgique et revenant d'un séjour de plus de 48 heures à l'étranger doit remplir le formulaire PLF (en anglais "Passenger Locator Form"). Celles qui rentrent en Belgique d'une zone colorée en rouge après un séjour de plus de 48 heures doivent se placer en quarantaine et passer un test de dépistage PCR le premier jour et le septième de jour de cette quarantaine. Des chiffres fournis par le ministre flamand du bien-être Wouter Beke (CD&V) montrent cependant que cette règle n'est pas intégralement appliquée. Selon les dernières statistiques, quelque 160.000 formulaires de localisation des passagers (PLF) ont été remplis durant les vacances de fin d'année par des voyageurs belges revenant d'une zone à risque à l'étranger et 37% de ces personnes ont subi un test PCR, a indiqué la semaine dernière Wouter Beke. Le pourcentage de personnes testées en Flandre était, avec 44%, supérieure à la moyenne nationale, a-t-il précisé devant le parlement flamand. Selon le ministre, parmi les personnes qui ont subi un test après un séjour à l'étranger, 3,1 pour cent ont reçu un résultat positif au niveau belge. Pour la Flandre, c'est 2,5%. Wouter Beke a déclaré ce mercredi vouloir soumettre à des tests et à une quarantaine obligatoire à leur retour les voyageurs de moins de 48h en provenance d'Irlande et de Grande-Bretagne. La ministre de l'Intérieur, Annelies Verlinden (CD&V), a assuré fin décembre qu'il y aurait un renforcement des contrôles des retours. "Des équipes importantes sont mobilisées dans les gares et les aéroports mais aussi sur les routes pour contrôler les personnes qui reviennent de l'étranger", a précisé la ministre de l'Intérieur sur RTL. "On ne peut pas contrôler tout le monde mais c'est malgré tout important, dans l'intérêt de tout le monde". Il reste toujours la possibilité aux voyageurs de ne pas remplir le formulaire PLF et d'espérer échapper aux contrôles aléatoires, surtout lors d'un trajet en voiture. Celui qui ne remplit pas son Passenger Locator Form (PLF) risque une amende de 250 euros.Vouloir à tout prix partir, oui mais où ? La grande interrogation concerne les destinations de sports d'hiver, très prisées lors des vacances de carnaval. Elles sont, à ce jour, toujours en rouge sur la carte de l'épidémie. Pour l'instant, les Belges ne peuvent skier qu'en Suisse. En Italie, les stations de ski resteront fermées au moins jusqu'au 18 janvier, en Autriche, les hôtels et restaurants ne rouvriront pas avant le 25 janvier au plus tôt et en France, les remontées mécaniques resteront fermées ce mois-ci.En Flandre, seize organisations de ski ont déjà pris les devants, elles ont décidé d'annuler tous leurs voyages de ski à forfait et cela jusqu'aux vacances de Pâques incluses. Elles trouvent qu'il n'est "pas opportun" d'organiser des voyages de ski dans le climat sanitaire actuel. "On ne peut pas justifier que dans notre pays, on n'est autorisé à se réunir qu'avec quatre personnes mais qu'on mettrait cent personnes ensemble dans un hôtel", déclare au Nieuwsblad Stijn Goyens de l'agencé Axion Ski. Pour les cinq autres organisations flamandes de ski qui ne soutiennent pas cette décision, c'est au gouvernement de prendre cette décision. Des vacances au soleil sont aussi envisageables en cette période. Le site du SPF Affaires étrangères met à jour chaque mercredi les avis de voyage, consultables via un tableau ou une carte. Chaque pays est assorti d'un code couleur. Ainsi pour les voyages en Thailande, en code orange clair, un test Covid19 négatif est imposé à l'arrivée mais aucun test ni quarantaine au retour en Belgique. Un voyage en Grèce (Péloponnèse), en code orange, demande une vigilance accrue mais ne nécessite pas de quarataine au retour sur le territoire belge. Idem pour l'île de la Réunion, aussi en code orange.La décision d'interdire, au lieu de "fortement recommander" tout voyage à l'étranger, en décidant de fermer les frontières comme ce fut le cas lors du premier confinement de mars dernier, revient in fine au comité de concertation. Il doit se réunir vendredi prochain, le 22 janvier. Depuis le 31 décembre, une quarantaine de dix jours avec un test au septième jour (en plus de celui qui s'ajoute le jour du retour donc) est obligatoire pour toute personne qui revient d'un séjour de plus de 48 heures. Tout voyageur est considéré comme "contact à haut risque". Il existe toutefois quelques exceptions à la quarantaine : les personnes qui peuvent prouver que leur voyage était professionnel, que leur emploi est "essentiel" et les étudiants qui doivent passer un examen. Depuis le 2 janvier, toute personne qui a passé plus de 48 heures hors des frontières de la Belgique dans une zone classée rouge doit passer un test le jour de son retour au pays. En plus du SMS invitant à se mettre en quarantaine et du deuxième qui fournit un code permettant de prendre un rendez-vous pour se faire tester au septième jour, les voyageurs doivent désormais recevoir un troisième SMS avec un autre code pour se faire tester le jour de leur retour. Ce protocole de contrôle des retours de voyageurs restera en vigueur jusqu'après les vacances de carnaval.