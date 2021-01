Un nouveau variant du coronavirus, beaucoup plus contagieux, se répand à travers le monde. Il pourrait se révéler une véritable bombe à retardement. Explications.

Le nouveau variant du Covid-19, le B.1.1.7, désormais appelé VOC 202012/01, a été détecté pour la première fois en novembre dernier au Royaume-Uni, et s'est propagé rapidement dans des dizaines d'autres pays, des Etats-Unis à la Corée du Sud en passant par l'Inde, la France ou le Danemark.

...

Le nouveau variant du Covid-19, le B.1.1.7, désormais appelé VOC 202012/01, a été détecté pour la première fois en novembre dernier au Royaume-Uni, et s'est propagé rapidement dans des dizaines d'autres pays, des Etats-Unis à la Corée du Sud en passant par l'Inde, la France ou le Danemark.Il est normal que les virus mutent, et souvent sans impact. Ces mutations répétées sont des modifications qui interviennent lorsque les virus se répliquent. Le souci avec ce nouveau variant du Sars-CoV-2, c'est qu'il semble être beaucoup plus contagieux que les autres. Selon les calculs de la London School of Hygiene and Tropical Medicine (LSHTM), le variant britannique serait 50 à 74% plus contagieux. Pour leur dernier rapport, les chercheurs de l'Imperial College de Londres ont analysé des milliers de génomes de virus du Sars-CoV-2 séquencés entre octobre et décembre. Selon deux méthodes différentes, ils en concluent que ce variant à un "avantage important" en termes de contagiosité: 50 à 75% plus contagieux, ou un taux de reproduction du virus (R) entre 0,4 et 0,7 supérieur au virus habituel.Le variant se révèle de cette manière beaucoup plus dangereux qu'un variant plus grave de la maladie. En effet, une transmissibilité plus élevée expose la population à un virus se propageant avec une croissance exponentielle, alors que le risque lié à une gravité accrue aurait augmenté de manière linéaire, ne touchant que les personnes infectées, explique le site américain The Atlantic. Une transmissibilité accrue peut ainsi faire des ravages en très peu de temps, surtout lorsque la propagation du virus est à ce stade de l'épidémie incontrôlée dans de nombreux pays. The Atlantic évoque une véritable "bombe à retardement". Pour bien comprendre la différence entre les risques exponentiels et linéaires, The Atlantic prend l'exemple d'Adam Kucharski, professeur à la London School of Hygiene & Tropical Medicine, qui se concentre sur les analyses mathématiques des épidémies de maladies infectieuses. Kucharski compare une augmentation de 50 % de la létalité d'un virus à une augmentation de 50 % de la transmissibilité du virus. " Prenons un taux de reproduction du virus d'environ 1,1 et un risque de décès par infection de 0,8 % et imaginons 10.000 infections actives, un scénario plausible pour de nombreuses villes européennes ", note Kucharski. "Dans l'état actuel des choses, avec ces chiffres, on s'attendrait à 129 décès en un mois. Si le taux de mortalité augmentait de 50 %, cela entraînerait 193 décès. En revanche, une augmentation de 50 % de la transmissibilité entraînerait 978 décès en un mois seulement - en supposant, dans les deux scénarios, un délai de six jours pour la génération de l'infection", poursuit-il. L'impact serait notamment très sensible dans les pays où même une petite hausse de la transmissibilité ferait basculer le taux de reproduction au-dessus de 1, accélérant l'épidémie.Pour les scientifiques, les données relatives au variant B.1.1.7 se révèlent donc très préoccupantes. Trevor Bedford, scientifique au Fred Hutchinson Cancer Research Center et membre du conseil d'administration du Covid Tracking Project, note dans The Atlantic, qu'il semble avoir également un taux d'attaque secondaire plus élevé - c'est-à-dire le nombre de personnes infectées ultérieurement par un cas connu - que le variant "ordinaire" du Covid-19. Il n'y a, à ce stade, pas encore d'explications claires et précises sur la raison de cette contagiosité accrue. Une des hypothèses scientifiques avancées est que le variant présente "un nombre inhabituellement élevé de modifications génétiques, en particulier dans la protéine spike", le moyen par lequel le virus pénètre dans nos cellules. Il est peut-être plus apte à échapper à notre réponse immunitaire et à se répliquer, ou à mieux se fixer à des endroits de notre corps plus propices à l'infection d'autres personnes, mais tout cela n'est que spéculation pour le moment, explique The Atlantic. Le variant pourrait aussi très bien être causé par un changement de comportement dans la population - lassitude face à la quarantaine, au port du masque - conduisant à une propagation plus rapide de l'épidémie. Cette incertitude quant à la compréhension des mécanismes exacts de ce nouveau variant signifie que nous ne savons pas si les mesures d'hygiène existantes - masques, distanciation et désinfection - sont aussi efficaces qu'elles le sont par rapport à un scénario identique avec le variant connu du Covid-19. Le variant B.1.1.7 pourrait nous amener à être (encore) plus stricts dans nos comportements de lutte contre le virus : moins de temps passé à l'intérieur et dans la foule, masques plus performants, meilleure ventilation, désinfection accrue des surfaces,... Dans ce contexte, la communauté scientifique enjoint les responsables à être attentifs à l'évolution de la situation afin d'y répondre le plus rapidement possible, voire de manière anticipée. Et cela, toujours dans l'objectif d'aplanir la courbe des contaminations pour préserver la capacité des hôpitaux. Le fait de retarder les infections potentielles de quelques semaines ou d'un mois seulement peut faire une énorme différence lorsque, parallèlement, des vaccins très efficaces sont mis progressivement en place afin de sauver le maximum de vies. Pour Herman Goossens, professeur de microbiologie à l'Université d'Anvers, interviewé dans De Standaard, les états-membres doivent investir d'urgence dans la création de plateformes de séquençage du génome, qui permettent de détecter et d'étudier les variants du virus. La Belgique a développé un concept unique avec huit nouveaux laboratoires de PCR. Grâce à ce réseau, la Belgique pourra faire beaucoup de tests, mais aussi mieux surveiller la propagation de nouveaux variants (lire aussi l'encadré ci-dessous)De nouvelles mesures pourraient aussi être envisagées dans certains pays touchés, comme la fermeture des écoles et des hautes écoles. Les premières études sur le variant britannique font en effet état d'une plus grande contamination des jeunes de moins de 20 ans. Dans ce contexte difficile face à la propagation exponentielle de ce nouveau variant, Boris Johnson a d'ailleurs annoncé lundi soir le retour au "confinement" de toute l'Angleterre. Ce nouveau confinement, aussi strict que celui mis en place au printemps, prévoit la fermeture des écoles et doit durer si les conditions le permettent, jusqu'à la mi-février, a-t-il annoncé dans une allocution télévisée.A l'heure actuelle, de nombreuses inconnues subsistent sur le nouveau variant. Risque-t-il de réduire l'efficacité du vaccin? Plusieurs études scientifiques, sur base de modélisations, concluent que ce variant ne devrait pas diminuer l'efficacité des vaccins, voire pas du tout. Pour les deux variants, "il n'y a à ce stade pas assez d'informations disponibles pour estimer (s'ils font peser) un risque sur l'efficacité des vaccins", estime, prudent, l'ECDC. "En l'état actuel de nos connaissances, les experts pensent que les vaccins actuels seront efficaces contre ces souches", a déclaré, de son côté, Henry Walke, des Centres américains de prévention et de lutte contre les maladies (CDC), lors d'une conférence de presse.Le laboratoire allemand BioNTech, à l'origine avec Pfizer du premier vaccin contre le Covid-19 autorisé au monde, a assuré, pour sa part qu'il était capable, si besoin était, de fournir un nouveau vaccin "en six semaines" pour répondre à une telle mutation.