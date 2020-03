634 personnes sont hospitalisées, dont 130 aux soins intensifs à ce jour en Belgique. Un nombre qui devrait augmenter dans les jours à venir.

Chaque jour, l'institut de santé publique Sciensano publie une analyse des données en sa possession, ce qui permet de dresser l'état de la situation épidémique en Belgique. Sept personnes sont décédées ces dernières 24 heures à cause du Covid-19. Au total, on dénombre 21 décès dans notre pays. 634 personnes sont hospitalisées, dont 130 aux soins intensifs.

Selon les statistiques, le nombre d'hospitalisations dans les hôpitaux belges est en augmentation. Ces dernières 24 heures, 309 nouvelles infections au nouveau coronavirus ont été détectées. Un dénombre donc un total de 1.795 cas en Belgique.

Le nombre de personnes hospitalisées devrait encore augmenter dans les jours à venir, même si l'impact des mesures supplémentaires de confinement devrait mener à un stabilisation du nombre d'hospitalisations ce week-end et en début de semaine prochaine. Pour le moment, à part certaines zones comme Mons où on recense plus de patients, aucun hôpital n'est engorgé. Aucun hôpital ne manque de matériel, sauf de masques.

"On va aplatir la courbe, c'est une certitude. Mais va-t-on réussir à l'infléchir suffisamment pour ne pas dépasser le nombre de respirateurs disponibles en Belgique ? C'est beaucoup moins certain, nous expliquait hier le Dr Devos, chef intensiviste au groupe CHC à Liège et président de l'Absym (association belge de syndicats médicaux). Chaque fois qu'on va réussir un tout petit peu à l'infléchir, on va sauver des centaines de vies. Mais pour être dans un scénario idéal où ne serait jamais dépassé, je ne suis pas sûr que les mesures d'aujourd'hui suffiront. Il faudra peut-être en prendre d'autres, et même là il sera peut-être déjà trop tard pour arriver à ne pas être submergés. Mais c'est difficile le savoir précisément."

La Belgique dispose d'environ 2000 lits de soins intensifs équipés de respirateurs disponibles, avec environ la moitié de ces lits mobilisables pour les malades du Covid.

21 décès ont été confirmés à ce jour par les autorités belges depuis le début de l'épidémie sur notre territoire : une personne de 59 ans, sept dans la tranche d'âge 65-84 et six chez les plus de 85 ans, selon Steven Van Gucht, porte-parole interfédéral du Covid-19.

Par ailleurs, selon les dernières données des autorités sanitaires, 31 personnes ont pu quitter l'hôpital ce mercredi 18 mars.

