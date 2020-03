Sept personnes sont décédées ces dernières 24 heures à cause du Covid-19. Au total, on dénombre 21 décès dans notre pays.

Les autorités sanitaires ont dénombré 309 nouveaux cas de contamination au nouveau coronavirus, ont annoncé jeudi le Centre de crise et le SPF Santé publique lors de leur bilan quotidien. Ce chiffre ne porte que sur les cas analysés, il ne reflète dès lors pas le nombre exact de personnes contaminées. En tout, 1.795 infections ont été détectées en Belgique. Un total de 21 décès sont à déplorer, soit 7 de plus.

Sur les 309 nouvelles contaminations recensées, 145 étaient en Flandre, 48 à Bruxelles et 95 en Wallonie, a précisé Emmanuel André, porte-parole interfédéral du Covid-19.

Pour plusieurs cas, les chiffres sur la région de laquelle les personnes sont originaires ne sont pas encore connus des autorités qui sont informées au compte-gouttes, d'où la différence entre le nombre total de nouvelles contaminations et les chiffres par région.

Le nombre d'hospitalisations a continué d'augmenter, avec 634 personnes hospitalisées jeudi, soit une hausse de 187 par rapport aux 24 heures précédentes, a signalé Emmanuel André. 130 des patients hospitalisés se trouvent en soins intensifs (+30) et 88 nécessitent une assistance respiratoire.

Par ailleurs, 165 personnes ont pu quitter l'hôpital depuis le 13 mars dernier.

Un total de 20.000 tests ont été diagnostiqués en laboratoire, selon les autorités.

