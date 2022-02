Dans la foulée de l'impressionnante T.50, Gordon Murray dévoilé un second modèle, la T.33. Si discrète que l'on n'imagine pas le potentiel de ce coupé compact à moteur V12, voulu "à l'ancienne".

Par cette notion de supercar à l'ancienne, Gordon Murray, ingénieur sud-africain talentueux qui a marqué la Formule 1, mais aussi la marque McLaren, entend une voiture légère, puissante, dépourvue du superflu dans ses lignes et assemblée à la main dans les ateliers anglais de sa société, Gordon Murray Automotive. La T.33, c'est d'abord un moteur fou : un douze cylindres en V co-développé avec le spécialiste Cosworth, sans turbo, développant 615 ch. Associé à un poids plume de seulement 1090 kg, la T.33 est capable d'atteindre un régime de 11.000 tr/min. A peu près aussi compacte qu'une Porsche 718 Cayman, cette T.33 annonce des performances spectaculaires et surtout très vivantes. La puissance est transmise aux roues arrière via une boîte manuelle à 6 rapports de série, mais il est possible d'opter pour une unité automatique à 6 rapports également.

Le V12 Cosworth est un monument. Il est installé dans le dos des occupants. © GF

Plus classique

Le look de la voiture surprend par sa relative discrétion. Pas d'effets de style agressifs, pas d'appendices aérodynamiques inutiles (on remarque juste une tuyère au sommet du toit, qui capture l'air pour refroidir le moteur, situé dans le dos des occupants). Ces lignes modérées ne doivent cependant pas faire oublier le principal : tout est pensé pour maximiser l'aérodynamisme, donc la vitesse de pointe. Reste que dans sa robe grise très passe-partout, la T.33 ne ferait pas plus d'effet que la première Porsche 718 Cayman croisée en rue... et vendue 20 fois moins cher !

L'autre bolide de GMA, la T.50 (ici en version Niki Lauda), affiche des solutions techniques plus spectaculaires. © GF

Par rapport à l'extravagante Gordon Murray T.50, la T.33 se passe de la grande turbine arrière (un principe issu de la Formule 1 et développé par Gordon Murray). Autre différence fondamentale par rapport à la T.50, l'habitable comporte deux places classiques, côte à côté (la T.50 en comptait 3, dont celle du conducteur au centre). Malgré la compacité du bolide, ses concepteurs ont réussi à créer un coffre d'une capacité de 280 litres. Une centaine d'exemplaires devraient être construits, les premiers seront livrés en 2024, après que leur heureux propriétaire se soit soulagé d'environ 1,7 millions d'euros.

