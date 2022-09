Les remèdes de grand-mère contre le rhume

L’automne approche et ses traditionnelles maladies aussi. Pour s’y préparer, Sophie Theunissen, naturopathe, livre quelques remèdes de grand-mère contre le rhume.

Le rhume est dû à un virus qui infecte le nez et la gorge. Résultat: nez qui coule ou se bouche, mal de gorge, de tête, éternuements… S’il ne cloue personne au lit comme la grippe, il peut toutefois rendre nos journées beaucoup plus pénibles. Voici donc de quoi tenter de se débarrasser de ce vilain rhume avec des ingrédients naturels et à peu de frais.

Avant d’utiliser ces trucs de grand-mère, il faut vérifier toute éventuelle contre-indication. Si les symptômes se prolongent, voire empirent, il est nécessaire de consulter un médecin.

Remède naturel contre le rhume © Getty Images/iStockphoto

Rester dans un environnement sain

Pour se détendre, un bain bien chaud peut aider à la décongestion. Il est nécessaire de boire beaucoup d’eau. Ainsi que de rester dans un environnement sain. Rien ne sert de se calfeutrer ou de monter le thermostat du chauffage, au contraire ! Il faut aérer les pièces et veiller à ce que la température ne monte pas au-delà des 20 degrés.

Évidemment, il est nécessaire de se moucher régulièrement… puis de jeter les mouchoirs après chaque usage. Sans oublier le lavage des mains.

Boire des infusions

Tous les remèdes de grand-mère s’accordent sur ce fait : il faut boire des boissons bien chaudes pour soigner un rhume. Différents ingrédients peuvent aider:

Le thym : a la particularité de liquéfier les mucosités et est expectorant. « C’est la meilleure tisane pour tous les problèmes de type ORL », précise Sophie Theunissen, naturopathe.

Le gingembre : bien que le gingembre travaille principalement sur la digestion, il aide à apaiser un rhume.

Selon les goûts, ajouter du miel et/ou le jus d’un citron à une tisane peut aider. « Le miel tapisse et permet d’éviter l’irritation. Il agit en fait comme un sirop », développe-t-elle. Le jus de citron, lui, est un anti-fongique, septique et bactérien puissant.

Un grog peut également être efficace, tout dépend de la résistance à la substance.

Remède de grand-mère contre le rhume – Boire des infusions © iStock

Le pouvoir de l’oignon et de l’ail

Pour les plus courageux, l’oignon et l’ail semblent être les ingrédients miracles pour lutter contre le rhume grâce à leurs propriétés anti-inflammatoires et antiseptiques. Certains préconisent simplement de couper un oignon en deux et de le déposer sur la table de nuit. Pareil avec l’ail, à couper en petits morceaux et à déposer à côté de son oreiller. « L’oignon et l’ail sont des antiseptiques, fongiques et bactériens puissants. Ils aspirent les bactéries environnantes. Attention toutefois aux excès », explique Sophie Theunissen.

Remède de grand-mère contre le rhume – Le pouvoir de l’oignon et de l’ail © iStock

Des aliments riches en vitamine C, D, en zinc et en magnésium

Certains aliments permettent de renforcer le système immunitaire et sont pertinents à consommer en cas de rhume.

Aliments riches en vitamine C : les agrumes (et particulièrement le citron et le kiwi), le persil.

: les agrumes (et particulièrement le citron et le kiwi), le persil. Aliments riches en vitamine D : les poissons gras, l’huile de foie de morue.

: les poissons gras, l’huile de foie de morue. Aliments riches en zinc : les oeufs, les fruits de mer, les viandes, les céréales complètes.

: les oeufs, les fruits de mer, les viandes, les céréales complètes. Aliments riches en magnésium : les oléagineux, les lentilles, le chocolat.

Sophie Theunissen recommande également de manger équilibré et de consommer le moins possible de sucres et de produits transformés : ils perturbent la digestion.

La naturopathe propose de masser un endroit bien précis du front : « Dans le prolongement du nez vers le front, au croisement avec la racine des cheveux. »

Enfin, la propolis (une matière végétale) et l’echinacea (une fleur) sont deux boosters de système immunitaire. Plus précisément, l’echinacea peut être prise sous forme d’une cure de 21 jours maximum. « En prévention ou pour guérir, l’echinacea peut se prendre à chaque changement de saison« , complète-t-elle.

Comment soigner un rhume naturellement ? © GETTY IMAGES

Est-il possible de soigner un rhume en 24 heures ? Bon à savoir: un rhume ne s’éradique pas en 24h. Il dure en moyenne une semaine.

La pharmacie naturelle

« L’eau salée, en prévention ou pour la guérison, est un remède de grand-mère très efficace contre le rhume. Elle dégage et nettoie les bactéries », expose Sophie Theunissen. Des solutions salines sont disponibles en pharmacies.

L’homéopathie peut, elle aussi, s’avérer efficace, et notamment pour les enfants (coryzalia ou anti-angine). Le « nux vomica, le sambucus nigra, l’allium sepa, le callium bicromicum peuvent aider à soigner le nez, qu’il coule ou qu’il soit bouché, cela dépend », complète la naturopathe.

Les huiles essentielles…

Attention. Les huiles essentielles ne conviennent pas aux enfants de moins de 7 ans. Elles ne s’appliquent en aucun cas sur les muqueuses (yeux, oreilles, nez, parties génitales). Elles ont également des contre-indications, à vérifier avant de les utiliser.

de citron : en diffusion.

de ravintsara : dans un diffuseur ou sur les poignets (1 goutte)

d’eucalyptus radiata : sous forme d’inhalation. « Cela peut être dans une casserole d’eau bouillante, la tête sous un essuie en respirant profondément) ou dans un mouchoir que l’on respire de temps en temps », propose la naturopathe.

de tea-tree : une goutte sur une cuillère de miel, par exemple.

de thym : également dans un mouchoir.

de clou de girofle : une goutte à l’endroit de la douleur (sur la peau !). Le clou de girofle est réputé pour les problèmes buccaux. Il est en effet anesthésiant.