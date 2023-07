La personne qu’on aime est partie. Un monde s’écroule, parfois pour un certain temps. Colère, tristesse, peur, honte, incapacité à se projeter dans cette nouvelle vie en solo… Comment accepter une rupture amoureuse, qui peut devenir une occasion de se reconstruire et de récupérer son indépendance ?

Un sentiment de désorientation, l’insomnie régnait. Céline se rappelle la rupture avec son compagnon, parti après cinq ans de relation. Son état émotionnel, raconte-t-elle, était ingérable, à tel point qu’elle voulait « paralyser ses émotions avec de l’alcool ». Elle se sentait incomplète, inadéquate, frustrée. Une rupture amoureuse peut déclencher un véritable effondrement physique et psychique, pouvant conduire à la dépression. Lors d’une rupture, on réveille des traumatismes de la petite enfance. La fin d’une relation dépend de blessures non guéries et peut parfois être vécue de manière dramatique avec des tentatives de suicide. Dès lors, comment se remettre d’une rupture amoureuse ?

La fin d’une histoire d’amour n’est que rarement vécue de façon positive: lorsque les deux personnes s’étaient investies dans la relation puis se séparent, elles ont l’impression d’avoir perdu une partie d’elles-mêmes. L’impact d’une rupture sur la personne dépend de son intelligence émotionnelle, de sa capacité de résilience. Elle peut en resortir grandie, ou au contraire la plonger dans une période de souffrance. Selon Sophie Del Duca, psychologue, plus la personne a du support social, une autonomie, « plus elle peut s’en remettre rapidement ».

Les étapes à franchir après une rupture

« En cas de rupture, c’est important déjà de s’autoriser à traverser ce processus de deuil donc de s’autoriser à souffrir », pointe Lidwine Arendt, sexologue et thérapeute. Dans un premier temps, la personne sera dans un état second. Elle rentrera dans une espèce de processus de protection, un état dissocié. Elle sera amorphe, comme « anesthésiée émotionnellement ». Arrivera alors une phase de déni, de refus d’accepter la rupture. Puis une phase de colère, d’énervement contre l’ex. Ensuite, il y aura une phase de marchandage, la personne négociera : « Il/elle va revenir », « je vais mettre des choses en place pour le/la reconquérir ». Un moment de négociation avec soi-même, et éventuellement avec l’autre, en se convainquant qu’il est possible de reconquérir son ex. Enfin survient la dépression. Une phase importante.

Pour Lidwine Arendt, sexologue et thérapeute, cette étape correspond à une période de « sevrage ». En effet, une rupture amoureuse engendre quelque chose de similaire au « syndrome de sevrage » que les toxicomanes ressentent en arrêtant la drogue. Les neuroscientifiques ont souligné que l’amour active les mêmes processus du circuit de la récompense que chez les personnes droguées. La thérapeute souligne donc l’importance de profiter de cette période d’abstinence pour prendre soin de soi, plutôt que de se dire : « OK, je vais tout de suite aller très bien ».

Dernière étape : l’acceptation de la fin de la relation. C’est en passant par ce stade qu’il sera possible d’envisager une reconstruction personnelle.

Comment accepter une rupture amoureuse ? Différentes étapes se succèdent. (Getty)

Dans tous les cas, le deuil est un processus différent pour chacun. Pour Audrey Van Ouytsel, docteure en sociologie, coach, hypnothérapeute et consultante, le chagrin est fonction du vécu, de l’identité et de la trajectoire. Certains peuvent passer du déni à la dépression, puis en revenir à la colère pour arriver à l’acceptation. Faire son deuil, c’est accepter que la vie continue, mais différemment: admettre que tout ne soit plus comme avant. La vie sera bien, juste désormais différente.

Accueillir toutes les émotions qui se manifestent et les laisser s’exprimer d’une manière ou d’une autre est important. Pour pouvoir vivre et gérer cette douleur de manière responsable.

Suite à une rupture, il est important d’opérer une coupure. Plus elle sera nette et franche et « plus vite le processus de réparation va se mettre en place », assure Lidwine Arendt. Passer par un silence radio n’est pas juste une technique de manipulation: c’est un moment de retour à soi, l’occasion de refaire le point sur ses besoins, ses attentes et ses limites.

« J’ai déchiré toutes les pages de mon journal intime qui parlaient de lui et j’ai jeté tous les objets qui me faisaient penser à lui » Céline

Pour surmonter ce moment délicat, Céline a décidé d’éviter toute forme de contact avec son ex, et son entourage : « J’ai déchiré toutes les pages de mon journal intime qui parlaient de lui et j’ai jeté tous les objets qui me faisaient penser à lui ».

« Si on continue à se manifester auprès de son ex, il y a un problème d’amour de soi », explique Audrey Van Ouytsel. « C’est extrêmement négatif de vouloir se remettre avec l’autre à tout prix. » Pour l’experte, il est fondamental de ne pas laisser nos blessures parler à notre place.

Il faut éviter tous les mécanismes qui vont faire qu’on remplit le vide : sortir tout le temps, s’engager dans le travail, dans la drogue, dans l’alcool, multiplier les aventures amoureuses, parce que ça ne fera que nous anesthésier complètement par rapport à la souffrance qu’on ressent.

Il est nécessaire de se réparer, se retrouver avec soi-même et revivre le bonheur de sa propre compagnie. Pour récupérer la confiance en soi et se reconstruire.

Renouveler son cercle de relations sociales est positif, tout comme aller vers de nouveaux horizons, créer de nouveaux liens, pas spécialement affectifs ou amoureux, mais des liens amicaux pour rénover son image de soi. Car sortir d’une relation au sein de laquelle on a été quitté ternit l’image de soi. Si de nouvelles fréquentations nous renvoient une image positive, cela fonctionne comme une forme de réparation narcissique. Extrêmement positif.

C’est le moment de se lancer dans des activités nourrissantes intellectuellement, d’entreprendre des activités spirituelles ou intellectuelles. Se reconnecter à la nature ou débuter des activités manuelles, par exemple: indispensable pour retrouver une sécurité intérieure. Faire des activités où le temps s’arrête pour mieux se reposer et guérir.

Après sa rupture, Angèle, 35 ans, s’était éloignée de tout et de tous, y compris de ses amis. « Je ne me suis entourée que de l’affection de ma famille et, surtout, je me suis confiée à un psychologue. Puis j’ai eu envie de sérénité, d’être bien et heureuse. Il m’a fallu deux ans pour m’en remettre. Cela m’a aussi permis d’avoir un animal de compagnie : un chien. Prendre soin de quelqu’un me faisait me sentir bien. »

Ce qu’il faut faire, affirme Diane Woué, love coach et psychologue, c’est se recentrer sur soi, sur ses sentiments. Faire le point sur ses envies, c’est essentiel.

Comment accepter une rupture amoureuse ? Le temps, seul, ne fait pas de miracles.

Combien de temps faut-il pour accepter une rupture ?

Le temps fait-il réellement des miracles ? Suffit-il pour accepter puis surmonter une rupture amoureuse ? Tout dépend, justement, de comment la personne va investir ce temps.

Alexandre Cormont, love coach, compare le temps de remise d’une rupture à la salle de sport : « Le temps fait des miracles… si on fait aussi des efforts. Celui qui ne fait rien va souffrir énormément et continuer à être dans la peur, la rancune, le manque de confiance… Pour ensuite s’en vouloir de n’avoir rien fait. Le temps est donc un excellent outil quand il est accompagné d’un plan d’action. La première visite à la salle de sport ne va rien me faire. Mais, au bout de dix fois, je vais me sentir mieux, et après 20 séances, j’aurai surmonté mes émotions négatives ».

Parfois, une histoire d’amour terminée abîme particulièrement car elle renvoie aux traumatismes de l’enfance. Audrey Van Ouytsel conseille alors « un soutien thérapeutique, un espace de parole au sein duquel on va pouvoir se confier, s’explorer soi-même, se comprendre ».

« Il est nécessaire d’essayer de désidéaliser le partenaire qui est parti » Sophie Del Duca

Le temps permet aussi de se comprendre soi-même, de prendre du recul pour éviter de reproduire éventuellement les mêmes erreurs. Mais aussi de prendre conscience de sa part de responsabilité: même si l’autre a la décision, celui qui la subit n’était peut-être pas si comblé que ça. Pour Sophie Del Duca, il est nécessaire d’ « essayer de désidéaliser le partenaire qui est parti ». Comprendre à partir de quand la dynamique de couple s’est progressivement détériorée.

Les réseaux sociaux n’arrangent parfois rien, en favorisant la comparaison et l’auto-évaluation. Leur problème fondamental explique Audrey Van Ouytsel, c’est qu’ils transmettent une image idéalisée du couple, puisque la plupart des utilisateurs ne publient que lorsque leur relation fonctionne bien. « Si je traverse une crise de couple avec mon mari et que je consulte le compte Instagram de ma copine, avec toutes ces photos de vacances avec son chéri, je vais me dire: ‘elle est si heureuse alors que je suis si malheureuse’. »

L’amour actuel, ce modèle hybride

Sur le Vieux continent, le couple est encore la norme, à la différence des Etats-Unis, où le pourcentage de célibataires est plus important. En Europe, du supermarché au crédit bancaire, tout est conçu pour la vie à deux. Cette attente sociale de conformité ferait que beaucoup de personnes malheureuses en couple continuent leur relation pour ne pas trop se « démarquer ».

Selon Audrey Van Ouytsel, une rupture amoureuse signifie aussi une forme d’exclusion sociale par rapport à son groupe d’amis: en général, les couples fréquentent des couples… qui (inconsciemment ou pas) n’apprécient pas les célibataires. Estimant qu’ils créent des problèmes d’ambiguïté: « Le couple rassure, pas le célibataire ». Beaucoup de personnes doivent donc en même temps faire le deuil de leur histoire d’amour et de leur groupe d’amis.

Le Covid, une épidémie de séparations ?

Selon les statistiques de Statbel, 22.156 mariages ont été dissous en 2021, soit une légère hausse de 4 % par rapport à 2020, année de Covid, mais une statistique qui reste inférieure à celle enregistrée en 2019. La divortialité reste constante : quatre mariages sur dix se terminent par un divorce. Au-delà des divorces, un couple sur deux se sépare. Davantage dans les villes (55 %) que dans les campagnes (45%).

La pandémie de Covid-19 et le confinement ont sans doute impacté les relations amoureuses. La promiscuité forcée, 24/24h et 7/7j, a pu soit renforcer le couple, soit… ses difficultés. Or pour éviter une rupture, explique Lidwine Arendt, il important de prendre de la distance.

Très vite en couple… mais très vite séparés

Pourquoi tant de séparations ? D’abord, selon Lidwine Arendt, en raison d’une surconsommation des relations. Quand le couple va mal, plutôt que de réparer, on passe à autre chose. Le duo est idéalisé: il doit être parfait, poli. Plutôt la séparation que la difficulté, estime l’experte. « Il est difficile pour les gens d’accepter que leur couple ne soit pas parfait parce qu’ils n’ont pas intégré que la réalité ne correspond pas à la fiction. »

La société ne valide qu’une forme de couple : monogame, mariage, maison, enfant. En réalité, souligne Giulia Giacomelli, psychologue, une multitude de modèles peuvent exister. « Beaucoup se sentent obligés de répondre à une pression sociale, alors qu’ils envisageraient plutôt la relation d’une autre manière ».

Comment accepter une rupture ? Cela peut être d’autant plus difficile que, dans nos sociétés, le couple est idéalisé

Se remettre d’une histoire d’amour est un processus différent pour chaque personne. Chacun a besoin de son propre temps de récupération, mais certains conseils peuvent aider: