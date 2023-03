Permis de conduire théorique: pourquoi tant d’échecs? (infographie)

A en croire les données du SPW Mobilité et Infrastructures et de Bruxelles Mobilité, les candidats sont nombreux à échouer au permis de conduire théorique. Les taux de réussite sont même inférieurs aux taux de réussite du permis pratique, pourtant réputé difficile.

En Wallonie, en 2022, le taux de réussite du permis de conduire théorique ne dépassait guère les 35%, alors qu’il était de plus de 55% pour le permis pratique. A Bruxelles pour la même période, ce taux s’élevait à 41,6% pour le permis théorique, et à 49,01% pour le permis pratique.

« Beaucoup de candidats sous-estiment l’examen. Ils roulent d’abord à vélo, voire en scooter, et pensent connaître le Code de la route. Alors qu’il faut vraiment l’étudier, étant donné qu’il comporte des règles que l’on ne connaît pas forcément, telle que la hauteur ou le chargement autorisé », souligne Benoit Godard, de l’institut Vias. « Si le taux de réussite du permis pratique est plus élevé que celui du permis théorique, c’est parce il y a une présélection, les personnes qui passent leur permis pratique étant déjà dans le processus d’apprentissage », analyse, quant à elle, Camille Thiry, de Bruxelles Mobilité.

8 Flamands sur 10 échoueraient à l’examen théorique s’ils devaient le repasser

En Flandre, plus de 8 conducteurs sur 10 échoueraient à l’examen théorique de conduite s’ils devaient le repasser. C’est ce que révèlent les résultats du quiz de la route réalisé par le VAB, l’organisation flamande de mobilité. Sur les quelque 5 000 personnes qui ont répondu au questionnaire, 86,1 % ont obtenu un score de moins de 21 sur 25 (ou 41 sur 50 pour l’examen théorique officiel). Il faut 80% pour réussir l’examen théorique en Flandre.

Et plus d’un Flamand sur six n’obtient même pas la moitié des points. Selon le VAB, tant les conducteurs débutants que les chauffeurs expérimentés ont une piètre connaissance du Code de la route. Face à ce constat, le gouvernement flamand réintroduit une période de formation pour les accompagnateurs libres. Ainsi, toute personne souhaitant enseigner la conduite à un candidat en dehors d’une auto-école devra d’abord suivre un cours de courte durée, et cela dès octobre 2023.

Un écart entre les hommes et les femmes

Autre réalité : le taux de réussite diffère selon le sexe. En Wallonie, le taux de réussite pour le permis théorique pour l’année 2022 est de 34% pour les hommes, et de 36% pour les femmes. En revanche, pour la partie pratique, ce pourcentage grimpe à 59% pour les candidats et seulement à 52% pour les candidates. A Bruxelles, le taux de réussite au permis théorique pour la même année est de 43,63% pour les femmes, et de 46,44% pour les hommes. Au niveau pratique, ce pourcentage atteint 45,62% pour les femmes, et 52,08% pour les hommes.

Comment expliquer que les hommes s’en sortent mieux ? « En France, il y a même une dizaine de pourcent de différence entre les hommes et les femmes. Cet écart s’explique par le fait que les garçons affichent souvent un intérêt plus vif pour la conduite automobile dès le jeune âge. Après, cela ne veut rien dire. Après l’obtention du permis, les femmes ont souvent moins d’accidents que les hommes. Donc, ce n’est pas parce qu’elles ont plus de mal à réussir leur examen pratique qu’elles sont moins bonnes conductrices », nuance Benoit Godard.

En 2021, 71% des victimes d’accidents mortels en Belgique étaient en effet des hommes. Si ces chiffres s’expliquent en partie par le fait que les hommes parcourent plus de kilomètres en voiture que les femmes, ce n’est pas la seule raison. « Les hommes ont tendance à avoir des comportements plus transgressifs au volant que les femmes, que ce soit au niveau de la vitesse, du taux d’alcoolémie, du port de la ceinture ou de la distraction au volant», déclare Shirley Delannoy, chercheuse à l’institut Vias.

Et vous? Réussiriez-vous votre permis théorique? Faites le test ici.