Vers un repositionnement de Citroën?

La marque aux chevrons ne se porte pas trop bien, avec des ventes en forte baisse. Le salut pourrait venir de la version électrique de la nouvelle C3, qui devrait être fabriquée en Europe et vendue aux environs des 25.000 euros…

La voiture électrique pas trop chère, financièrement accessible pour le particulier de la classe moyenne, c’est un peu le monstre du Loch Ness. On en parle beaucoup, mais on ne la voit jamais venir… Certes Dacia propose sa Spring, disponible depuis peu avec un moteur de 65 ch en lieu et place des 44 ch de la Spring de base, mais il s’agit d’une auto qui reste assez rudimentaire, notamment en matière de confort et de comportement routier. Sans parler de son autonomie qui ne dépasse guère les 230 km. Autre handicap de la petite Dacia électrique, elle est « made in China », ce qui pourrait lui faire perdre son bonus sur certains marchés, dont la France.

Le nouveau patron de Citroën, Thierry Koskas, a annoncé tout récemment que la future ë-C3 offrira une autonomie de quelque 300 km et qu’elle sera fabriquée en Europe, sans plus de précision. Il a aussi évoqué un confort typiquement Citroën, comprenez moelleux, et surtout un prix de vente tournant autour des 25.000 euros hors bonus (du moins pour les pays où il y en a un…). Cette nouvelle C3 électrique sera dérivée de la C3 lancée en Inde voici quelques mois et conçue pour les marchés émergents. La plateforme est celle de la Peugeot 208, mais dans une version un peu moins sophistiquée. Cette nouvelle ë-C3, un peu plus compacte que la C3 actuelle, aura le gabarit d’un véhicule du segment B genre Clio, 208 ou Polo et non pas d’une citadine du segment A comme la Dacia Spring. Affaire à suivre, comme on dit…