La Dacia Spring, la moins chère des voitures électriques, augmente de 3000 €

La Dacia Spring a connu une forte hausse de son prix de vente. Or, elle reste toujours la moins chère des voitures électriques. Et elle évolue assez profondément pour 2023 avec un nouveau moteur.

Lancée auprès du grand public au printemps 2021, Spring a rendu la mobilité électrique accessible à plus de gens. A ses débuts, la citadine franco-roumaine se vendait à un peu plus de 17.000 euros. Simple, ludique et efficace, la Spring est l’outil idéal pour les déplacements du quotidien, concentrés en ville et en périphérie. Plus de 100.000 commandes ont été enregistrées depuis son lancement. A l’occasion du Salon de Bruxelles, Dacia a présenté des nouveautés avec tout d’abord son nouveau niveau Extreme (qui remplace la finition Expression). Nettement plus chatoyante, elle comprend des éléments brun cuivrés sur une teinte « bleu délavé ». Mais surtout, la Spring a droit à un moteur plus puissant, le bloc ELECTRIC 65 qui vient s’ajouter à l’ELECTRIC 45, toujours disponible. Développant 65 ch, le nouveau moteur garantit bien sûr plus de polyvalence et d’agrément de conduite à la petite Dacia électrique et promet 220 km d’autonomie en conduite mixte (WLTP).

La Spring Extreme avec motorisation ELECTRIC 65 est disponible à la commande en Belgique au prix de 22.690 € TVAC. La moins chère des Spring reste la Electric 45, mais affichée désormais à 20.990 €.