Triumph présente les Speed 400 et Scrambler 400X

Fruits de la collaboration entre Triumph et le constructeur indien Bajaj, ces deux petites machines à moteur monocylindre viennent compléter par le bas l’offre du constructeur britannique. Elles seront commercialisées en Europe à la fin de l’année, à un prix qui devrait être compris entre 5.000 et 6.000 euros.

Elles seront vendues un peu partout dans le monde (Asie, Amérique du Sud…) mais aussi chez nous en Europe. Elles, ce sont les nouvelles petites Triumph, accessibles aux titulaires du permis A2 et étudiées avec le constructeur indien Bajaj. Elles se déclinent en deux variantes: un roadster, baptisé Speed 400, et un trail routier qui répond au nom de Scrambler400X. Les deux machines sont animées par une même mécanique inédite: il s’agit d’un tout nouveau monocylindre de 398 cc à double ACT refroidi par liquide. Il est annoncé pour 40 ch à 8.000 tr/m, et un couple maxi de 37,5 Nm à 6.500 tr/m. Ce bloc est secondé par une boîte de vitesses à 6 rapports, la transmission finale étant logiquement assurée par une chaîne. La partie cycle, de facture classique (fourche inversée de 43 mm, monoamortisseur arrière réglable) est la même sur les deux machines, à ceci près que la Scrambler X dispose de débattements de suspension en peu plus généreux que sa sœur routière et qu’une roue avant de 19″ remplace l’élément de 17″ qui équipe la Speed. L’empattement est aussi un peu plus long, pour plus de stabilité, alors que le roadster, plus ramassé et plus bas, se veut plus joueur. On note encore un disque de frein avant à étrier 4 pistons, d’un diamètre de 300 (Speed) ou 320 mm (Scrambler X).

Ces deux Triumph chaussent des pneus de marque Metzeler, 100% routiers pour la Speed et au profil plus polyvalent pour la Scrambler. La marque britannique annonce un poids de 170 kilos pour le roadster et de 179 kilos pour la Scrambler X. L’instrumentation, regroupée en un ensemble unique, comprend un indicateur de vitesse analogique (en km/h et mph) et un compte-tours digital en plus d’une jauge de carburant et d’un indicateur de rapport engagé. Côté aides à la conduite, on a droit à l’ABS (déconnectable sur la Scrambler X) mais aussi à un antipatinage et à un embrayage assisté. Les prix de ces motos, qui seront construites en Inde, en Thaïlande et au Brésil, seront annoncés ultérieurement.