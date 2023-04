Triumph sort une édition spéciale de la Bonneville pour la Distinguished Gentleman’s Ride

Le 21 mai, ce sera l’édition 2023 de la Distinguished Gentleman’s Ride. Elle marque le 10ème anniversaire de la collaboration entre la marque britannique et les organisateurs de cet événement planétaire dont le but est de récolter des fonds pour la recherche sur le cancer de la prostate et, plus généralement, en faveur de la santé masculine.

La Distinguished Gentleman’s Ride (DGR) réunit des centaines de milliers de passionnés de motos classiques et anciennes dans le monde entier pour collecter des fonds et sensibiliser à la santé masculine. Fondée à Sydney, en Australie, en 2012, la DGR a été créée par Mark Hawwa qui cherchait un moyen différent et décalé de rassembler les passionnés de moto autour d’une cause commune. Croissant d’année en année, la DGR s’étend aujourd’hui au monde entier avec plus de 90.000 motards dans les rues de plus de 800 villes, avec plus de 37 millions de dollars US collectés pour la recherche sur le cancer de la prostate et la santé mentale des hommes à ce jour.

L’une des contributions les plus importantes de Triumph, partenaire de l’organisation depuis 2014 a été de sensibiliser et de motiver les collecteurs de fonds dans le monde entier, en fournissant des motos de la gamme Modern Classic de Triumph comme récompenses pour les meilleurs collecteurs de fonds. Les années précédentes, il s’agissait de motos très spéciales, telles qu’une Triumph Thruxton RS DGR Edition unique en son genre et une Triumph Bonneville T120 « 1959 Legends » personnalisée, accompagnée d’une guitare Gibson Les Paul Standard, attribuée au meilleur collecteur de fonds de la course 2022.

Pour célébrer les 10 ans de sa collaboration avec le DGR Triumph a créé 250 nouvelles bécanes exclusives, baptisées Bonneville T120 Black Distinguished Gentleman’s Ride Limited Edition (ouf!). Arborant une peinture noire et blanc métallique DGR très élégante, ces motos portent la signature officielle DGR avec un logo personnalisé sur le réservoir et les flancs, des détails dorés et une selle marron spécifique. Chaque machine sera livrée avec un certificat numéroté, signé par le fondateur de DGR Mark Hawwa et le PDG de Triumph Nick Bloor. La moto 001 sera offerte au plus gros collecteur de fonds de fonds pour l’édition 2023. Plus de renseignements sur la DGR chez les concessionnaires officiels Triumph partout dans le monde.