L’emblématique patron de Rolls-Royce s’en va

Rolls-Royce Motor Cars vient d’annoncer le départ à la retraite de son emblématique « big boss », Torsten Müller-Ötvös. Sous sa direction, les ventes annuelles de la prestigieuse marque britannique, propriété du groupe BMW, ont été multipliées par six.

Rolls-Royce a fait savoir voici quelques jours que Torsten Müller-Ötvös (photo) quittera son poste de directeur général le 30 novembre 2023. C’est Chris Brownridge, actuel directeur général de BMW UK, qui prendra sa succession. Torsten Müller-Ötvös a rejoint Rolls-Royce Motor Cars en 2010, ce qui fait de lui le patron de l’entreprise à la plus grande longévité depuis Claude Johnson.

« Diriger Rolls-Royce pendant près de 14 ans a été le plus grand privilège et le plus grand plaisir de ma vie professionnelle » a déclaré Torsten Müller-Ötvös. « Faire évoluer l’entreprise et son personnel de classe mondiale jusqu’à la position qu’ils occupent aujourd’hui, au sommet de l’industrie du luxe, a été une aventure remarquable. Je suis fier du rôle que mon équipe et moi-même avons joué en contribuant de manière significative à l’économie britannique et à la reconnaissance de la capacité de la Grande-Bretagne à produire les meilleurs produits de luxe au monde ».

Sous l’impulsion de Torsten Müller-Ötvös, la marque créée par Charles Rolls et Henry Royce, est passée du statut de constructeur automobile à celui de véritable maison de luxe, appréciée dans le monde entier pour ses voitures à nulles autres pareilles, ses capacités inégalées dans le domaine du sur-mesure et sa remarquable compréhension des besoins, des goûts et des désirs de nantis de ce bas monde. Cette transformation s’est traduite par un succès commercial remarquable. Les ventes annuelles sont passées d’environ 1.000 voitures en 2009 à plus de 6.000 en 2022. Plus important encore, chaque Rolls-Royce qui quitte aujourd’hui le site de Goodwood (West Sussex) dans le sud de la vieille Angleterre, est une voiture »Bespoke » ou sur mesure: elle a été fabriquée selon les souhaits spécifiques du client qui l’a commandée. Lorsque Müller-Ötvös a pris ses fonctions, Goodwood ne produisait que deux modèles, la Phantom et la Ghost. Sous sa direction, les Rolls-Royce Wraith et Dawn ont été lancées, ainsi que la Rolls-Royce Cullinan, le premier SUV de l’histoire de la marque. Quant à cette année 2023, elle est placée sous le signe de la Spectre, que Rolls-Royce présente comme le « premier coupé électrique de luxe au monde », un modèle qui incarne le début de la transition de la marque vers une gamme entièrement électrique d’ici à la fin 2030.