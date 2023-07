Le Dacia Jogger accessible aux fauteuils roulants

Le Dacia Jogger sera bientôt accessible aux personnes en fauteuil roulant, dans une version 6 places qui plus est. Elle devrait être commercialisée cet automne.

Le Dacia Jogger sera d’ici peu accueillant à une clientèle encore plus large, grâce à une conversion « Transport de Personnes de Mobilité Réduite » (TPMR) en partenariat avec Q-Care. Cette conversion TPMR sera l’une des solutions les moins onéreuses sur le marché Belux. Le Dacia Jogger peut se targuer d’un espace intérieur très favorable pour une voiture de cette taille, habituellement apanage des fourgonnettes. Le résultat est une première dans l’industrie, une voiture familiale basée sur Dacia Jogger, conçue pour accueillir jusqu’à 6 personnes, y compris un passager en fauteuil roulant.

La conversion permet l’accès aux fauteuils roulants via une rampe légère et contrebalancée. En abaissant le plancher, une hauteur assise de 139 cm se libère, ainsi qu’une garde au toit généreuse, assurant à un utilisateur de fauteuil roulant une assise confortable. Les sièges de la rangée du milieu – pouvant accueillir une, deux ou trois personnes et intégrant des fixations ISOFIX pour deux sièges auto – peuvent être rabattus en toute sécurité pour créer de l’espace supplémentaire ou laissés en place, permettant ainsi à un utilisateur de fauteuil roulant de s’asseoir avec d’autres passagers à l’arrière. Un revêtement antidérapant sur la rampe garantit un accès sûr, même par temps humide, tandis qu’une variété de systèmes de retenue pour fauteuil roulant – dont le verrouillage manuel ou automatisé et le chargement assisté par treuil – sont également disponibles.

Cette conversion est disponible sur tous les niveaux de finition de Dacia Jogger et est entièrement soutenue par Dacia: outre la garantie constructeur de 3 ans, Q-Care offre une garantie de conversion de 2 ans pour plus de tranquillité d’esprit. Le Dacia Jogger TPMR est actuellement encore dans sa phase de projet et sera disponible à partir de l’automne 2023, à un prix qui n’est pas encore connu.