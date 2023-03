Transformer la Dacia Jogger en camping-car pour 1.500 €

Dacia développe de plus en plus son univers outdoor et loisirs. Une nouvelle finition Extreme est disponible depuis peu, sur tous les modèles, ainsi qu’un audacieux kit qui transforme le Jogger en chambre à coucher, pour un budget limité.

Ainsi Dacia présentait en avant-première lors du dernier Salon de Bruxelles de janvier 2023 son nouveau niveau de finition Extreme. Teintes vert cèdre ou bleu ardoise, antenne requin, détails peints en brun cuivré donnent une allure plus chic et « nature » aux Sandero Stepway, Jogger et bien sûr Duster. En outre, De série sur la finition Extreme de la Sandero Stepway et du Jogger, la fonction Extended Grip, lorsqu’elle est activée par le conducteur via un bouton en console centrale, permet aux roues avant de tourner autant que possible pour trouver une adhérence supplémentaire tout en grattant sous les surfaces meubles en adaptant le paramétrage de l’ESP.

La gamme Dacia Extreme concerne tous les modèles

Chambre pour deux

Mais surtout, Dacia lance officiellement son pack Sleep, le premier accessoire de la gamme « InNature ». Disponible sur tous les niveaux de finition Jogger, le pack Sleep transforme l’habitacle en chambre à coucher en quelques minutes. Comment ? Les deux sièges extractibles de la 3e rangée du Jogger doivent être préalablement retirés lorsqu’il s’agit d’une version 7 places. Le pack comprend 3 fonctions essentielles : un lit deux places qui peut se déployer seul en moins de deux minutes, une tablette et un espace de stockage. L’ensemble pèse moins de 50 kg, matelas compris.

190 x 130 cm

Lorsque le cache-bagage est tiré, le pack est invisible et Jogger conserve ses qualités de véhicule particulier 5 places. La cinématique du caisson en bois permet un accès à tous moments à la zone de stockage (220 litres) lorsque le pack est plié ou déplié. Le volet arborant l’emblème se transforme en tablette lorsqu’il est entièrement déployé. La zone recouverte par le matelas est confortable : 190 cm de long et jusqu’à 130 cm de largeur au niveau des portes arrière grâce à des épaulements coulissants. La garde au toit de 60 cm minimum permet de conserver une certaine liberté de mouvement.

1.490€

Des accessoires sont disponibles pour compléter le pack Sleep InNature Dacia : Stores occultants pour tous les vitrages garantissant obscurité et intimité ; Tente extérieure pouvant se connecter intelligemment au Jogger lorsque le coffre est ouvert pour un hébergement nomade plus spacieux. Abordable, le pack Sleep coûte 1.490 € s’il est commandé en même temps qu’un Jogger neuf ou 1.790 € séparément (prix TTC annoncés en France). De quoi donner une nouvelle dimension au Jogger.