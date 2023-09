L’Audi A6 Avant e-tron concept présentée en première belge au Zoute Grand Prix

Le Zoute Grand Prix accueillera une première nationale chez Audi: celle de l’A6 Avant e-tron concept. L’autre attraction absolue du stand Audi à Knokke-Heist sera l’Audi e-tron GT revisitée par l’artiste belge Musketon.

Du jeudi 5 au dimanche 8 octobre, Knokke-Heist sera le théâtre de la grand-messe annuelle des classiques de l’histoire automobile et des derniers modèles en date des constructeurs les plus prestigieux. Les visiteurs du pavillon Prado pourront faire connaissance avec l’Audi A6 Avant e-tron concept (photo). Ce prototype proche de la production en série livre un avant-goût très concret du break 100 % électrique qu’Audi lancera sur le marché l’an prochain. Le concept exposé « se veut une vision de la conduite automobile élégante et pratique. » Grâce à la nouvelle plate-forme électrique pour véhicules premium, ou Premium Platform Electric (PPE), l’autonomie de cette voiture peut atteindre 700 km WLTP. Les versions les plus puissantes accélèrent de 0 à 100 km/h en 4 secondes.

L’Audi e-tron GT est l’un des modèles les plus emblématiques de la gamme Audi, tant en matière de design que de technologie, et ce, jusque dans les moindres détails. Et les détails prennent désormais une dimension d’œuvre d’art numérique en servant de base de travail à l’artiste visuel belge Musketon. Son style? Un univers qui se démarque des autres, détaillé, audacieux et coloré. Musketon a laissé sa créativité s’exprimer sur l’Audi e-tron GT et voilà cet « art car » prête à capter tous les regards dans le Prado. Le dimanche, Musketon lui-même participera au Zoute GT Tour avec une street car Audi e-tron GT personnalisée par lui.

Lire aussi | L’Audi TT fête ses 25 ans

Au départ du Zoute Rally les vendredi 6 octobre et samedi 7 octobre, les spectateurs pourront par ailleurs admirer l’Auto Union/Wanderer Stromlinie Spezial de 1938. Cette auto possède un moteur 6 cylindres en ligne d’une cylindrée de 2 litres et développant environ 70 ch, ce qui lui permet d’atteindre une vitesse maximale de 150 km/h. Ce modèle à la carrosserie très profilée est en fait une reconstruction sur base d’un châssis de Wanderer W24 et de plans retrouvés en France, ainsi que d’un moteur et ses trois carburateurs dénichés en Saxe voici quelques années…