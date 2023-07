La nouvelle Passat en phase d’essais finale

La Passat de 9ème génération est dans les starting-blocks… Signe des temps, elle ne se décline plus qu’en Variant (break) et mise beaucoup sur des motorisations hybrides rechargeables qui lui offriraient jusqu’à 100 km d’autonomie électrique.

La nouvelle Passat Variant sera présentée en première mondiale à la fin du mois d’août et Volkswagen divulgue à présent les premiers détails de la prochaine génération de Passat. Le nouveau modèle « est équipé d’une multitude d’innovations telles qu’un concept d’affichage et de commande intuitif, un intérieur de haute qualité, un nouveau système de contrôle adaptatif du châssis, et des sièges tout nouveaux qui maximisent le confort », explique-t-on à Wolfsburg. Comme la voiture repose sur la plateforme MQB-Evo, elle pourra recevoir différentes motorisations. Elle sera proposée avec des moteurs turbodiesel (TDI), des moteurs essence turbocompressés (TSI), des moteurs essence turbocompressés à hybridation légère (eTSI) et des ensembles propulseurs hybrides rechargeables (eHybrid). L’autonomie électrique de ces derniers a été augmentée jusqu’à 100 km par rapport aux modèles précédents. En outre, la recharge en courant alternatif sera plus rapide dans toutes les versions eHybrid, et la recharge en courant continu sera également possible de série, et ce pour la première fois. La toute nouvelle Passat Variant sera lancée au premier trimestre 2024. Il s’agit de la 9ème génération de l’une des voitures familiales les plus populaires au monde, vendue à plus de 30 millions d’unités depuis 1973.