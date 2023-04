La Passat souffle ses 50 bougies

En 1973, une toute nouvelle famille de Volkswagen animées par un moteur refroidi par eau voyait le jour avec la Passat. Depuis lors, la success-story se poursuit à l’échelle planétaire.

La Passat a été, voici 50 ans, à l’avant-garde d’une grande offensive produits de Volkswagen et a inauguré une nouvelle ère technique. Elle doit ses lignes au designer automobile italien Giorgetto Giugiaro, dont le projet initial, connu sous le nom de code EA 272, avait été annulé à la dernière minute pour des raisons budgétaires. Giugiaro a donc dû développer un modèle plus rationnel (et moins coûteux) qu’il extrapola de l’Audi 80 B1, avec une poupe différente et une face avant légèrement modifiée. La Volkswagen Passat a fait ses débuts en 1973 en tant que berline 2 et 4 portes. Malgré sa silhouette bicorps, la voiture possédait un coffre à bagages séparé, comme une berline classique. Cette « solution » qui semble aujourd’hui étrange se retrouvait alors sur nombre de voitures de grande série, comme la Peugeot 104, la Citroën GS ou l’Alfa Romeo Alfasud. Une version break, appelée Passat Variant, a suivi en janvier 1974.

Mécaniquement, cette première Passat, appelée B1, était animée par un 4 cylindres 1.3 de 55 ch en version de base et L (Luxe). VW proposait aussi un moteur 1.500 qui développait 75 ch dans les Passat S et LS et même 85 ch dans la TS, reconnaissable à ses doubles optiques de phare, qui était le modèle le plus dynamique de la gamme.

Contrairement aux Golf et Scirocco qui n’arriveront qu’en 1974 et avaient un moteur transversal, comme la plupart des tractions avant actuelles, cette première Passat possédait un moteur implanté longitudinalement sous le capot, devant les roues motrices, la boîte de vitesses se trouvant pour sa part rejetée derrière les roues avant.

La première génération de Passat fut produite jusqu’en 1980, année où arriva la deuxième génération. Aujourd’hui, après 8 générations et un demi-siècle de succès, le modèle n’est plus vendu qu’en break, sur notre marché du moins, et en Europe, la Passat s’apprête à céder la place à l’ID.7 100% électrique.