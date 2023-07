La Mini Interaction Unit et son écran OLED rond arrivent à bord des Mini

La Mini Interaction Unit fait son apparition sur la planche de bord de la famille Mini. Le cœur du système est un écran OLED rond placé en position centrale, tradition Mini oblige.

Le grand cadran central de forme circulaire est l’une des « marques de fabrique » des Mini depuis toujours. Lors de la présentation de la « nouvelle » Mini en 2001, cette caractéristique héritée des Mini Morris et Austin de 1959 avait été reprise et réactualisée. Aujourd’hui le compteur central, hypertrophié, atteint un diamètre de 24 cm: à l’instar des voitures qu’il équipe, il n’a donc plus rien de « mini »… Il serait plutôt maxi, par sa taille d’abord, mais aussi par les possibilités qu’il offre. « Nous présentons notre toute nouvelle famille Mini avec un ensemble technologique unique. Elle s’appuie sur la dernière pile technologique de BMW et apporte une saveur Mini très spécifique aux fonctions emblématiques de la marque telles que les modes Experience et l’assistant vocal. Le résultat est un feu d’artifice numérique de pointe, avec une attention minutieuse portée aux détails », affirme Frank Weber, Membre du Comité de direction de BMW AG, en charge du développement.

Selon le constructeur britannique, c’est une première dans l’industrie automobile: la Mini Interaction Unit est le premier écran OLED rond et il est doté d’une interface utilisateur typiquement Mini. Le système d’exploitation 9 MINI se distingue par son design spécifique, optimisé pour le contrôle tactile. Il s’agit d’un développement interne de BMW Group et basé pour la première fois sur une pile logicielle Android Open Source Project (AOSP). Les 8 modes MINI Experience utilisent conjointement la lumière, les designs de l’interface utilisateur, les paramètres de conduite et de son. Un projecteur lumineux (option) situé à l’arrière de la Mini Interaction Unit permet à tout le tableau de bord de baigner dans des couleurs et motifs assortis au mode Experience sélectionné. La présentation du contenu sur l’affichage tête haute (option également) est elle aussi adaptée en conséquence. Pour les Mini 100% électriques, le répertoire acoustique comprend de nouveaux sons à l’intérieur, et un son Mini « très distinctif » pour souligner l’identité de la voiture à l’extérieur, des jingles pour les nouveaux modes Mini Experience et pas moins de 30 nouveaux signaux sonores avec des fonctions d’information et d’avertissement.

Le Mini Intelligent Personal Assistant est activé par la commande vocale « Hey Mini » et peut être utilisé avec les visualisations « Mini» ou « Spike » (en option). Le Personal Assistant permet aux clients de contrôler les fonctions importantes par commande vocale, prend en charge des requêtes ou des souhaits liés aux déplacements et reconnaît si c’est le conducteur ou le passager avant qui parle. Quant au nouveau système de navigation Mini, il est basé sur le cloud et permet un calcul d’itinéraire particulièrement rapide et précis, grâce à l’utilisation des données cartographiques les plus récentes. La planification d’itinéraires optimisée pour la recharge permet en outre aux conducteurs de Mini 100% électriques d’effectuer leurs longs trajets en toute sérénité. On signalera encore des mises à jour logicielles à distance: toutes les Mini bénéficient désormais d’améliorations régulières gratuites via des mises à jour logicielles « over-the-air « . Selon le pays, le modèle de véhicule, l’équipement et l’état du véhicule, on peut même même recevoir gratuitement de nouvelles fonctions ou des améliorations fonctionnelles supplémentaires.