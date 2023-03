BMW prépare la première Mini « made in Germany »

Dans le Groupe BMW, la marque Mini vivra en 2023 une évolution importante vers une gamme 100% électrique. Et cela commence avec le nouveau Countryman 100% électrique qui tombera des chaînes de l’usine de Leipzig dès la fin de cette année. Il s’agit aussi de la première Mini a être produite en Allemagne.

Jusqu’ici, les Mini sortaient des chaînes historiques d’Oxford, mais aussi de VLD Nedcar, aux Pays-Bas. Cette fois, BMW privilégie son site de production durable à Leipzig. Cette usine est décrite comme l’une des plus modernes et les plus durables au monde. Un effectif de 5600 employés produit environ 1000 véhicules par jour. Le nouveau SUV Mini Countryman (illustré ici en version camouflée) ne restera pas seul à Leipzig, BMW y assemble aussi les BMW Série 1, BMW Série 2 Gran Coupé et BMW Série 2 Active Tourer. Le site est ainsi la première usine où les véhicules des marques BMW et MINI sont fabriqués ensemble, pour des raisons de flexibilité (et de coûts) maximale.

Composants électroniques

Les batteries haute tension du Mini Countryman entièrement électrique proviendront alors des propres installations de production de l’usine. À cette fin, BMW Group étend ses capacités de production de composants électroniques sur ce même site. D’ici 2024, plus de 1000 employés seront affectés à la production de ces composants. Une partie de l’énergie nécessaire à la production automobile peut être produite par quatre éoliennes de 190 mètres de haut, directement sur le site de l’usine. En 2021, 21,9 GWh d’électricité ont ainsi été générés par ces moulins. Cela correspond à la consommation électrique annuelle de plus de 5000 ménages de 3 personnes. Depuis 2017, l’électricité produite peut être stockée temporairement dans le parc de batteries comptant jusqu’à 700 batteries haute tension provenant de modèles BMW i3. Et l’hydrogène est déjà utilisé dans la logistique de l’usine depuis 2013. Aujourd’hui, plus de 130 chariots industriels alimentés par des piles à combustible forment la plus grande flotte d’Allemagne.