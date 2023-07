La Hyundai Ioniq 5 N fait ses débuts

Cette nouvelle Hyundai N ambitionne de poser de nouveaux jalons en matière de voiture électrique à hautes performances et de fun au volant.

La Hyundai Ioniq 5 N, premier modèle électrique hautes performances du département N, vient d’être présenté en première mondiale au Goodwood Festival of Speed, dans le sud de l’Angleterre. La Ioniq 5 N représente le futur électrifié du département N, en charge chez le constructeur coréen des véhicules à haute performance, ainsi qu’ « une nouvelle façon pour les amateurs de hautes performances d’électrifier leur passion de la conduite sur route et sur circuit », affirment les responsables de la marque.

Ce nouveau modèle est fidèle à la longue tradition de Hyundai en matière de de véhicules de qualité, enrichie de l’aspect passionnel caractéristique des modèles N. Le label N a fait son retour en WRC en 2014, et les succès rencontrés dans de multiples championnats mondiaux a développé chez Hyundai l’ADN de la compétition, dont est porteur chaque modèle hautes performances estampillé « N ». Cette âme est aujourd’hui transposée dans le monde de la voiture électrique, à travers la Ioniq 5 et sa plateforme E-GMP, bases idéales pour la création du premier EV hautes performances du département N. D’autres modèles électriques N suivront prochainement.

Techniquement cette Ioniq 5 se distingue par une coque optimisée et des sous-châssis avant et arrière à la rigidité latérale renforcée. Les liaisons au sol ont par ailleurs été renforcées et allégées, tandis que le paramétrage de la direction assistée a été revu. Tout cela et d’autres modifications encore visent à procurer à la Ioniq 5 N un comportement sportif et incisif, pas évident à obtenir sur un véhicule électrique alourdi par son pack de batteries. La puissance moteur totale de cette 4 roues motrices (un moteur par essieu) a été portée à 609 ch et peut même atteindre 650 ch durant une dizaine de secondes avec l’aide du N Grin Boost. La voiture dispose encore du N e-shift qui simule la présence de boîte de vitesses à 8 rapports et double embrayage des Hyundai N à moteur thermique. Le résultat est, à en croire Hyundai, « une expérience de conduite plus précise et plus interactive, plus proche de celle d’une voiture à motorisation conventionnelle. » Le constructeur revendique encore des performances de tout premier plan avec une vitesse de pointe de 260 km/h et un 0 à 100 km/h en seulement 3,4 secondes.