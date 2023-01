Le robotaxi de Hyundai opérationnel en 2023

Hyundai Motor et Motional préparent le déploiement du robotaxi sans conducteur, basé sur la Ioniq 5, à Las Vegas fin 2023.

Hyundai a récemment publié une nouvelle vidéo dans le cadre du lancement de son robotaxi tout électrique basé sur la Ioniq 5, en partenariat avec Motional, une joint-venture réunissant Hyundai Motor Group et Aptiv qui se consacre à la conduit autonome. La vidéo met en avant la technologie de conduite autonome de niveau 4 ainsi que les caractéristiques de sécurité du robotaxi Ioniq 5, dont le lancement est prévu fin 2023 à Las Vegas, ville qui accueille l’événement technologique le plus influent au monde, le fameux CES. Considérée comme « the Entertainment Capital of the World », Las Vegas est un hot spot constant pour le transport de transit, attirant jusqu’à 42,5 millions de visiteurs par an (avant la pandémie de Covid-19). Comme de nombreux visiteurs dépendent des taxis et des services de covoiturage pendant leur séjour, « le robotaxi Ioniq 5 entièrement autonome sera le moyen idéal pour nombre d’entre eux de se déplacer en toute sécurité » ne craint-on pas d’affirmer chez Hyundai.

Dans la vidéo, on peut voir le robotaxi Ioniq 5 utiliser ses plus de 30 capteurs avancés – une combinaison de caméras, de radars et de lidars – et son système informatique embarqué pour naviguer en toute sécurité et en toute confiance dans un environnement inhabituel peuplé de véhicules aux formes bizarres, tels que des « stretch limousines » et des camions publicitaires, et de piétons aux costumes inhabituels, agissant de manière imprévisible. On le voit également faire la démonstration d’une prise en charge « attentive et sûre » des passagers dans une allée d’hôtel bondée, à la manière d’un chauffeur expérimenté. Après le lancement à Las Vegas, le robotaxi Ioniq 5 sera également disponible à Los Angeles, et éventuellement dans d’autres grandes villes des États-Unis et du monde. Dans le cadre de sa formation continue, le robotaxi apprend déjà à maîtriser les rues étroites et sinueuses de Boston, à tenir compte du réseau de tramways et les pistes cyclables protégées de San Diego et à gérer la circulation à gauche à Singapour…