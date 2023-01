Pourquoi la marque de voiture Dacia est-elle moins chère que les autres?

En trois ans, le prix moyen des voitures neuves a augmenté de 15 à 20 %. Du coup, les voitures neuves deviennent progressivement inabordables pour les particuliers à revenus normaux, à moins qu’ils n’achètent une Dacia.

35 % des particuliers prévoient d’acheter une autre voiture cette année, qu’elle soit neuve (20 %) ou d’occasion (15 %), selon une récente étude de marché de TRAXIO. Mais entre vouloir et pouvoir, il y a une grande différence.

Par rapport à la période pré-Covid, les prix des voitures neuves et d’occasion ont augmenté de 15 à 20 % en moyenne. En conséquence, une nouvelle voiture est progressivement devenue inabordable pour un salarié normal qui n’a pas droit à une voiture salariale. Le prix d’entrée d’une voiture familiale à moteur à combustion atteint vite 30 000 euros, alors que le prix d’une voiture hybride rechargeable ou entièrement électrique passe à 45 000 euros et plus.

Tout sous le signe du prix final

L’exemple de Dacia prouve que les choses peuvent être différentes et moins chères. La marque à bas prix d’antan est devenue une marque économique de qualité, avec une gamme de modèles étendue et la moins chère du marché. Dans le cas de Dacia, « cheap » signifie « bon achat », c’est-à-dire le meilleur rapport qualité/prix possible. Sans compromis sur la sécurité ou la durabilité.

Que peut faire Dacia que les autres constructeurs ne peuvent pas faire ? Avec cette question, nous nous sommes tournés vers le directeur de Dacia, Guy Vandenbranden. « Lorsque Dacia est devenue la propriété de Renault en 1999, les ingénieurs et les concepteurs ont été chargés de construire une voiture familiale robuste et fiable au prix client de 6 000 euros, soit l’équivalent d’une VW Golf d’occasion à l’époque. Au lieu de proposer une voiture compliquée et chère, ils se sont concentrés sur l’essentiel. Une analyse coûts-avantages approfondie a été réalisée pour chaque pièce et chaque étape du processus de production, chaque centime d’euro devant être comptabilisé. Simplifier à l’extrême était et reste le message. Alors que chez d’autres marques, le prix catalogue est la somme de tous les coûts possibles, nous partons d’une fourchette de prix prédéterminée dans laquelle nos ingénieurs et nos concepteurs recherchent la meilleure solution possible au prix le plus bas. En tant que filiale de Renault, nous pouvons bénéficier du savoir-faire et de l’expérience de notre marque mère et utiliser ses composants, ce qui nous permet de dépenser moins en recherche et développement. Comme les ventes de nos modèles augmentent d’année en année, notre usine tourne à plein régime dans un système à trois équipes, ce qui nous permet également d’atteindre une grande efficacité dans la production. Nous nous efforçons également d’atteindre le meilleur rapport coût-efficacité possible dans la vente et l’après-vente. Chez Dacia, tout dépend du prix final ! Ce n’est pas un hasard si nos usines sont situées en Roumanie et au Maroc, des pays à faible coût de main-d’œuvre. »

Nouveau look Dacia

« Nous avons récemment développé une nouvelle identité de marque avec un nouveau logo et avons donné à nos salles d’exposition un nouveau look moderne. Le nouveau look est fonctionnel, flexible et respectueux de l’environnement, avec uniquement les caractéristiques essentielles. La disposition permet une personnalisation variable pour s’adapter au concessionnaire, qu’il soit grand ou petit. Les matériaux utilisés sont recyclés et durables. L’utilisation du bois et des couleurs telles que le vert kaki font allusion au lien de Dacia avec la nature. »

Dacia numéro un des ventes de voitures particulières

« Chez Dacia, le client ne paie que ce dont il a besoin. Cette approche a porté ses fruits. Nous avons une clientèle fidèle, nos clients sont nos ambassadeurs ! En outre, chacun peut trouver son compte. En tant que marque économique, nous proposons des voitures familiales et des modèles SUV, petits et grands, à essence, au GPL ou électriques. Comme nos modèles sont plus légers que ceux de nos concurrents, ils consomment également moins de carburant. Ils sont non seulement sûrs et durables, mais aussi fiables sur le plan opérationnel, ce qui leur confère une valeur résiduelle élevée. Tout cela explique pourquoi Dacia est numéro un sur le marché privé dans notre pays et numéro neuf au niveau mondial. Ce qui est inédit sur un marché dominé par les marques allemandes coûteuses. »

Conclusion ? À mesure que le prix des nouvelles voitures augmente et que les grandes marques européennes et asiatiques suppriment leurs petits modèles bon marché, la part de marché de Dacia dans notre pays continuera à augmenter dans les années à venir. Quoi qu’on en pense.