KG Mobility annonce les prix de son nouveau Torres

KG Mobility (anciennement SsangYong Motor Company) annonce les prix et les caractéristiques du nouveau Torres, premier produit lancé après la relance et le changement de nom du constructeur automobile coréen.

Ce nouveau modèle a été initialement présenté au Seoul Motorshow et est déjà commercialisé sur plusieurs marchés non européens et sur le marché sud-coréen. Le nom Torres fait référence au parc national du Chili, ce qui indique que ce modèle est aussi ciblé « aventure ». En termes de gabarit, le Torres se positionne au-dessus du Korando, puisqu’il mesure 4.700 mm de long, ce qui se traduit par un intérieur spacieux. Son coffre de 703 litres en fait une voiture pensée pour les familles.

Sous le capot du Torres, qui sera disponible dès septembre au prix de base de 36.490 euros TVAC, on trouve un moteur turbo de 1,5 litre, alimenté par injection directe. Cette mécanique à essence développe 163 ch. Le 4 cylindres offre un couple de 280 Nm, disponible entre 1.500 et 4.000 tr/min. KG Mobility offre aux clients le choix entre une boîte de vitesses manuelle à 6 rapports et une boîte de vitesses automatique, à 6 rapports également. Cette dernière est proposée en option au prix de 2.200 euros. Les clients qui veulent sortir des sentiers battus ne sont pas oubliés, car si les versions de base de la Torres sont à traction avant, les 4 roues motrices sont également disponibles (option à 2.000 euros) à partir des niveaux de finition « Forest Edition » et « Sapphire ». Toutes les versions ont en commun une capacité de remorquage de 1.500 kilos. Dans un deuxième temps, une version 100 % électrique du Torres sera également proposée.

Le modèle est décliné en 4 niveaux de finition et peut compter sur une dotation sécuritaire complète ainsi que de nombreuses aides électroniques à la conduite. Toutes les versions ont droit à des airbags frontaux, latéraux et rideaux. Disponible à la commande dès à présent, le Torres arrivera dans les salles d’exposition dès le mois de septembre 2023 et les premières livraisons commenceront au même moment.