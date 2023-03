SsangYong devient KG Mobility

SsangYong Motor Company a été repris en septembre 2022 et intégré au sein du groupe KG. Cette fusion s’accompagne d’un changement de nom, puisque le nom de la société SsangYong Motor Company a cédé la place à KG Mobility depuis le 22 mars.

KG Group, qui a repris le constructeur automobile coréen SsangYong Motor Company, compte 19 filiales opérant dans des secteurs très divers tels que la chimie, la sidérurgie, l’énergie verte, les technologies de l’information, les médias et même la formation. Le changement de nom en KG Mobility est effectif depuis le 22 mars, après approbation par le conseil d’administration.

La nouvelle société KG Mobility veut se présenter comme un acteur automobile durable, tourné vers l’avenir et d’envergure mondiale, et opérera sous la houlette du groupe KG.

Sous la devise « Go. Different. KG Mobility », KG Mobility veut lancer quatre nouveaux véhicules électriques dans différentes catégories. Après le Torres EVX, il y aura également un pick-up de taille moyenne (O100) à propulsion électrique. Un SUV électrique de grande taille (F100) et un SUV électrique compact (KR10) suivront. KG Mobility développera aussi une nouvelle plateforme pour véhicules électriques et, en collaboration avec d’autres acteurs du secteur des technologies de l’information et des logiciels au sein du groupe KG, travaillera sur la conduite autonome et une plus grande connectivité.

Le nom SsangYong ne va cependant pas disparaître tout de suite, puisque la marque « SangYong » figurera encore pendant un certain temps à côté de « KG Mobility » sur les canaux de communication officiels tels que le site Internet.