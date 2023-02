Kawasaki Ninja ZX-4R: c’est pour bientôt

On en parlait depuis quelque temps déjà, mais cette fois c’est confirmé: la nouvelle Kawasaki ZX-4R arrivera bien en Europe. Caractéristique unique pour une moto de 400cc seulement, cette super sportive est animée par un moteur 4 cylindres en ligne qui adore les (très) hauts régimes.

La Ninja ZX-4R est équipée d’un 4 cylindres de 399cc, qui délivre une puissance de 77 ch (80 ch avec Ram-Air). A l’heure actuelle, la Ninja ZX-4R est la seule supersport de la catégorie 400 dotée d’une mécanique à 4 cylindres. Ce bloc qui affectionne les (très) hautes rotations, avec un régime maxi qui culmine à plus de 15.000 tr/min, « dispense une sonorité d’échappement que seul un 4 cylindres haute performance signé Kawasaki peut offrir » affirment les responsables de la marque japonaise. Ce 4 cylindres est secondé par un embrayage assisté anti-dribbling. Les versions SE et RR sont par ailleurs équipées de série d’un Quickshifter Up/Down.

La partie-cycle est vraiment celle d’une petite Superbike. C’est ainsi que la Ninja ZX-4R reprend des caractéristiques de ses grandes sœurs. Son châssis en acier de type treillis associé à un long bras oscillant recourbé garantit une répartition des masses avant-arrière optimale ainsi qu’un bon compromis entre rigidité et flexibilité. Côté suspensions, on trouve une fourche inversée Showa de 37 mm, alors qu’à l’arrière c’est un amortisseur à back-link qui effectue le travail pour assurer une suspension à caractère progressif. Le freinage avant fait appel à deux disques semi-flottants de 290 mm pincés par des étriers monoblocs à montage radial. Le réservoir embarque 15 litres de sans plomb tandis que le poids ne dépasserait pas 188 kilos tous pleins faits.

Des aides électroniques dernier cri sont par ailleurs disponibles. Avec les modes de conduite intégrés qui couplent le KTRC (Kawasaki Traction Control) et les Power Modes (choix entre 4 modes différents: Sport, Road, Rain et Rider/Manual), le pilote peut choisir facilement les réglages les mieux adaptés aux conditions de route et à son style de pilotage. Le Traction Control peut également être totalement désactivé pour les amateurs de sensations brutes. En Amérique, au Canada, aux Philippines et en Indonésie, la Ninja ZX-4R sera disponible dès ce printemps et le modèle est attendu en Europe à l’automne 2023 en 3 versions: standard, SE et RR. Les prix seront annoncés à ce moment-là.