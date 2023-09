Jaguar soutient l’ouverture d’une giga station de recharge électrique

La marque au félin soutient l’ouverture de l’une des plus grandes stations de recharge de véhicules rechargeable d’Europe.

Inaugurée par le ministre britannique des Finances, Jeremy Hunt, la station située au National Exhibition Centre (NEC) à Birmingham hébergera 180 bornes de recharge, dont 16 bornes de recharge rapide de 300 kW en courant continu desservant 30 pistes de recharge et 150 bornes de recharge de 7 kW en courant alternatif. La station est alimentée par des sources d’énergie renouvelable, notamment par un auvent couvert de panneaux solaires.

Au cours du mois d’août, une flotte de 32 Jaguar I-Pace a été utilisée simultanément dans la station pour tester l’infrastructure en termes de distribution d’énergie, de recharge rapide et de connexion des véhicules. La station NEC vient s’ajouter à plus de 500.000 bornes de recharge au Royaume-Uni et en Europe, accessibles via l’application Jaguar Charging.

Rawdon Glover, directeur général, commente: « Chez Jaguar, nous nous rapprochons de notre objectif de devenir un constructeur de voitures 100 % électriques. Nous sommes donc heureux de collaborer avec EV Network à un projet qui améliorera considérablement la disponibilité de la recharge publique des véhicules rechargeables au cœur du réseau autoroutier des Midlands et à proximité de plusieurs de nos installations. »