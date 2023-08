Jaguar Land Rover crée un nouveau système de stockage d’énergie

Jaguar Land Rover (JLR) a conclu un partenariat avec Wykes Engineering Ltd en vue de créer l’un des plus grands systèmes de stockage d’énergie renouvelable au Royaume-Uni au départ de batteries de Jaguar I-Pace usagées.

Jaguar Land Rover (JLR) a signé un accord avec Wykes Engineering Ltd, leader du secteur de l’énergie renouvelable, en vue de créer l’un des plus grands systèmes de stockage d’énergie au Royaume-Uni pour exploiter l’énergie solaire et éolienne à l’aide de batteries de Jaguar I-Pace de seconde vie. Un seul BESS (système de stockage d’énergie par batterie) Wykes Engineering utilise 30 batteries I-Pace usagées et est en mesure de stocker jusqu’à 2,5 MWh d’énergie à pleine capacité. Les batteries proviennent de prototypes et de véhicules d’essais techniques, et JLR vise à en fournir suffisamment pour stocker 7,5 MWh d’énergie au total, soit assez, selon JLR, pour alimenter 750 foyers pendant une journée, d’ici à fin 2023. Par la suite, d’autres conteneurs pourront être créés pour abriter des batteries de seconde vie supplémentaires retirées de véhicules de production usagés à l’avenir.



Chaque BESS, qui est relié à un onduleur avancé afin de maximiser l’efficacité et de gérer l’énergie, est capable de fournir de l’énergie directement au réseau national pendant les heures de pointe, mais aussi d’en extraire du réseau pendant les heures creuses pour la stocker en vue d’une utilisation ultérieure. »Des systèmes de stockage par batterie comme celui-ci sont essentiels à la décarbonation du réseau, car ils peuvent faire face à des pics de demande rapides et maximiser la capture d’énergie solaire et éolienne par temps ensoleillé ou venteux pour une utilisation en cas de besoin » assure-t-on chez JLR . Dans le cadre de cette collaboration technique, Wykes Engineering et JLR ont réalisé une intégration qu’ils présentent comme parfaite, car elle n’exige pas d’étapes de fabrication supplémentaires ni de retrait de modules de batterie. Les batteries sont simplement retirées de la Jaguar I-Pace, puis insérées dans des racks dans des conteneurs sur site.