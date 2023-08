Ford révèle un nouveau Transit Custom Nugget

Ford vient de présenter la dernière évolution en date de son « camper » Nugget qui, comme la précédente, utilise une base de fourgon Transit Custom. La principale nouveauté est d’ordre mécanique avec l’arrivée sous le capot d’une motorisation hybride rechargeable.

Ce nouveau Nugget a été développé une fois encore avec le spécialiste allemand Westfalia. Il repose sur la plateforme du récent Transit Custom et apporte un certain nombre d’innovations en termes d’aménagement intérieur, d’aspects pratiques et de connectivité. On note également la possibilité d’obtenir un toit solaire optionnel. Le nouveau Nugget sera lancé en vagues successives. Ford commencera par le Nugget Titanium à toit relevable équipé d’un moteur essence EcoBlue de 170 ch accouplé à une boîte de vitesses automatique à 8 rapports. Cette version est disponible à la commande dès à présent, pour des livraisons prévues à partir du printemps prochain.

Les autres modèles seront lancés au cours des 12 prochains moins. Parmi elles, la variante hybride rechargeable utilise un moteur essence de 2,5 litres fonctionnant en cycle Atkinson, associé à un moteur électrique alimenté par un pack de batteries de 11,8 kWh utiles. La puissance combinée atteint 232 ch. Ce nouveau Nugget se décline en « traction » comme en 4×4, à l’intention des clients qui désirent utiliser leur camping-car dans des conditions plus difficiles.