Le nouveau Ford Transit électrique prêt pour le monde du travail

Le Ford Transit Custom (gabarit moyen dans la gamme utilitaire de Ford) est l’un des poids lourds du marché des camionnettes « 1 tonne » en Europe et c’est évidemment l’un des premiers à avoir été concerné par l’électrification.

La nouvelle génération de Transit Custom électrique est développé en collaboration avec Volkswagen, ce qui lui vaut la plateforme MEB. Mais aussi une nouvelle allure, plus moderne grâce à une toute nouvelle signature lumineuse et un style plus proche de la Ford Mustang Mach-E.

Performances & autonomie

Le Ford E-Transit Custom se décline en deux motorisations 100 kW (136 ch) ou 160 kW (217 ch), une puissaante transmise à l’essieu arrière. Les 415 Nm promettent dynamisme et aisance, même avec une lourde cargaison à transporter. A ce sujet, le E-Transit avance une charge utile de 1100 kg et une capacité de remorquage de 2000 kg. En volume utilise, l’E-Transit Custom annonce de 5,8 à 9,0 m3 selon la version, L’alimentation électrique est assurée par un pack de batteries de 400 V et 74 kWh dont la technologie est la même que celle utilisé sur le nouveau Ford F-150 Lightning. Le van Ford serait en mesure d’accomplir 380 km avec une charge. Une garantie de 8 ans et 160000 km couvrira tous les composants « haute tension ».

Le e-Transit fournira un courant haute tension à de nombreux outils, ce qui séduira certains corps de métier. (Copyright: Ford of Europe GmbH).

Ford innove dans l’agencement de l’espace de chargement, grâce à des modules de séparation sur mesure. (Copyright: Ford of Europe GmbH).

Grâce à sa capacité de charge rapide (125 kW), la récupération de 15 à 80% ne demanderait que 41 minutes. Sur une prise de 11 kW (la capacité de son chargeur en courant alternatif), comptez environ 8h de temps de charge. Ford a prévu une prise ProPower OnBoard pour alimenter un outil électrique externe directement depuis la batterie haute tension, ce qui ravira les professionnels. L’E-Transit Custom disposera de série d’une de pompe à chaleur à injection de vapeur pour chauffer et refroidir l’habitacle. Et pour le confort des utilisateurs/propriétaires, des modules permettront de prendre facilement une pause-déjeuner ou rédiger des rapports dans l’habitacle, mais aussi de compartimenter efficacement la zone de chargement. Sa production commencera à l’automne 2023, en Turquie.