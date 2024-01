De plus en plus de voitures d’occasion: voici les modèles les plus populaires (infographie)

Le marché des voitures d’occasion est en hausse en Belgique. Voici les cinq modèles les plus recherchés.

Le marché de l’occasion a connu une légère progression au mois de décembre avec 51.220 immatriculations enregistrées, soit une hausse de 7,2 % sur l’ensemble de l’année 2023 pour un total de 689.170 unités, rapporte l’organisation sectorielle Traxio.

L’année dernière, Volkswagen occupait le haut du classement des marques de voitures d’occasion les plus vendues, devant BMW, Mercedes, Opel et Peugeot. Parmi les modèles les plus populaires, la VW Golf (28.710) arrivait en tête, devant la VW Polo (20.520), l’Opel Corsa (19.131), la BMW série 3 (16.309) et la Ford Fiesta (14.451).

"Le marché des voitures d'occasion continue donc d'évoluer favorablement, grâce notamment à leur plus grande disponibilité et à des prix stagnants, voire en légère baisse", analyse Traxio. "En raison de l'augmentation du nombre de livraisons de voitures neuves, nous observons un afflux plus important d'occasions plus récentes sur le marché, qui a continué de vieillir au cours des dernières années", poursuit l'organisation.

L'âge moyen du parc automobile belge tend vers les 10 ans, tandis que l'âge médian des voitures d'occasion immatriculées était aussi relativement élevé en 2023 (7 ans et 11 mois). Par ailleurs, la part des véhicules d'occasion au diesel poursuit son déclin à 35,6 %, contrairement à la part des moteurs à essence qui bondit à 54 %. Quant au secteur rassemblant les autres carburants (véhicules hybrides et modèles électriques), il dépasse à présent la barre symbolique des 10% (10,4 %).