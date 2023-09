La nouvelle Volkswagen ID.7 : une réelle invitation à repousser vos limites

Une berline 100 % électrique qui offre le confort, l’espace et l’autonomie nécessaires pour les longs trajets ? Nombre de conducteurs et de familles en rêvent. Un rêve que la nouvelle ID.7 de Volkswagen pourrait bien réaliser. Cette voiture marque une avancée majeure sur la voie de l’électrification.

Le marché automobile belge est en pleine électrification. La part de marché des nouvelles voitures électriques a augmenté de 6,2 % au premier semestre 2023 et les perspectives pour les mois à venir sont prometteuses. Les changements intervenus le 1er juillet 2023 en matière de fiscalité des voitures de société donneront incontestablement un coup de pouce aux modèles 100 % électriques. Mais pour que la transition soit un succès, il faudra évidemment davantage de modèles qui répondent aux besoins des clients.

Longs trajets

Il manque, par exemple, sur le marché une berline électrique familiale et de voyage, dotée d’une grande autonomie. Volkswagen comble cette lacune en lançant la nouvelle ID.7, une berline cinq portes pratique de près de cinq mètres de long qui semble présenter toutes les qualités requises. Volkswagen a en effet veillé à ce que l’ID.7, qui sera disponible avec deux versions de batterie, soit parfaitement adaptée aux longs trajets.

L’ID.7 Pro S, équipée d’une batterie de 86 kWh (capacité nette), soit la plus grande batterie jamais installée dans une Volkswagen électrique, devrait, d’après les prévisions, offrir une autonomie maximale de l’ordre de 700 km. Elle pourra donc être utilisée au quotidien par la plupart des conducteurs. L’ID.7 Pro disposera quant à elle d’une batterie de 77 kWh (capacité nette), pour une autonomie maximale de 620 km, selon les prévisions de Volkswagen.

Un design aérodynamique

L’ID.7 doit son autonomie à ses imposantes batteries, mais aussi à son excellent aérodynamisme. En grande partie fermé, l’avant se distingue par son capot sculptural et ses phares LED, avec une fine barre de LED pour les feux de jour et les clignotants. À l’arrière, les lignes horizontales soulignent la largeur de la voiture. La plus dominante de ces lignes est un bandeau LED transversal qui s’étire jusque dans les feux arrière LED arrondis.

L’ID.7 est le modèle le plus aérodynamique de la gamme de véhicules ID électriques de Volkswagen. « Au moment de concevoir l’ID.7, davantage que pour la plupart des autres modèles, l’accent a été mis sur l’aérodynamisme : bouclier avant abaissé, transition fluide vers un capot court, qui laisse rapidement place au pare-brise. La ligne de toit plongeante type coupé et l’arrière profilé sont également prévus pour des performances optimales », explique Daniel Scharfschwerdt, designer chez Volkswagen.

Un habitacle haut de gamme

La grande berline électrique de Volkswagen accueille ses occupants dans un habitacle entièrement remanié et pensé dans le moindre détail. Ne vous attendez pas à un tableau de bord classique à cadrans : les concepteurs ont misé sur une approche plus moderne. La berline présente donc un petit poste de conduite devant le conducteur et est équipée, de série, de l’affichage tête haute en réalité augmentée. Celui-ci projette les informations utiles (vitesse, marquage au sol, flèches de navigation, etc.) sur le pare-brise, dans le champ de vision du conducteur.

Au centre, un écran tactile (15 pouces) destiné au système d’infodivertissement a été divisé en deux barres tactiles visibles en permanence et un écran principal. Vous pouvez le personnaliser à votre guise avec les vignettes des principales applications. Autre atout pratique : de nombreuses fonctions peuvent être commandées au moyen de l’assistant vocal IDA (éclairage d’ambiance, sélection du profil de conduite, radio, etc.). L’assistant vocal est également capable d’interpréter le sens d’une phrase. L’ID.7 répond par exemple à la requête « Montre-moi les étoiles » en basculant électroniquement le toit panoramique en verre intelligent en mode « transparent ».

ID.7 Business

La Volkswagen ID.7 offre donc de nombreux atouts à ceux qui cherchent une berline électrique moderne et spacieuse, capable de parcourir de longues distances. Volkswagen a, par ailleurs, déjà annoncé une ID.7 GTX. Elle arborera un look plus sportif avec un toit noir brillant et des vitres teintées. Enfin, la finition Business de l’ID.7 séduira ceux qui aiment s’offrir de nombreux équipements à un prix avantageux. Elle intègre les options les plus fréquemment commandées par les clients en Belgique.

La nouvelle Volkswagen ID.7 est déjà commandable : découvrez-la ici.